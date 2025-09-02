కలబంద రసంలో కొల్లాజెన్ ను పెంచడానికి సహాయపడే స్టెరాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మీరు గనుక ఈ రసాన్ని తాగితే ముఖంపూ ముడతలు తగ్గుతాయి.
కొబ్బరి నీళ్లు ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు, అందానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఈ నీళ్లలో ఉండే విటమిన్ సి చర్మ కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. స్కిన్ డ్రైై గా కాకుండా చూస్తుంది.
దానిమ్మ జ్యూస్ లో ఎన్నో రకాల పోషకాలుంటాయి. దీన్ని తాగితే మన చర్మం టైట్ గా ఉంటుంది. అలాగే ముడతలు తగ్గుతాయి. ఈ జ్యూస్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
పసుపు పాలుకూడా చర్మానికి మంచి మేలు చేస్తాయి. పాలలో చిటికెడు పసుపును కలిపి తాగితే మీ చర్మం కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. స్కిన్ హెల్తీగా ఉంటుంది. ముడతలు రావు.
ఆరెంజ్, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ పండ్ల జ్యూస్ లల్లో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీని పెంచడమే కాకుండా చర్మాన్ని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
కీరదోసకాయ మన చర్మానికి చేసే మేలు ఎంతో. ఈ దోసకాయ రసం మన చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది. అలాగే వృద్ధాప్య ఛాయను తగ్గిస్తుంది. చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తుంది.
