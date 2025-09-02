పీరియడ్స్ టైంలో మనం వేసుకునే దుస్తులు సౌకర్యవంతంగా ఉండాలి. మరి మనం ఆ సమయంలో కంఫర్ట్ గా ఉండటానికి ఎలాంటి డ్రెస్ లు వేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పీరియడ్స్ టైంలో కాటన్ దుస్తులను వేసుకుంటే అవి చెమటను పీల్చుకుంటాయి. దీనితో దురద రాకుండా ఉంటుంది.
పీరియడ్స్ టైంలో టైట్ డ్రెస్ లు కడుపుపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. అందుకే లూజ్ గా ఉండే డ్రెస్ లను వేసుకోవాలి. ఇవి కంఫర్ట్ గా కూడా ఉంటాయి.
పీరియడ్స్ టైంలో లెగ్గింగ్స్, జీన్స్ వంటివి వేసుకోకూడదు. వీటివల్ల కడుపు నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది. సింథటిక్ దుస్తులను కూడా వేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఇవి తేమను పెంచుతాయి.
ఈ టైంలో లేత, తెలుపు రంగు దుస్తులను వేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే వీటికి మరకలు అంటితే సులువుగా పోవు. అందుకే బూడిద, నలుపు రంగు దుస్తులను వేసుకోండి.
రెడ్ కలర్ డ్రెస్ లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. ఊదా, లైట్ పింక్ కలర్ డ్రెస్ లు భావోద్వేగాలను రేకెత్తిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని వేసుకోకపోవడమే మంచిది.
