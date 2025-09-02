Telugu

పీరియడ్స్ టైంలో ఇలాంటి డ్రెస్ లే వేసుకోవాలి

woman-life Sep 02 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
పీరియడ్స్

పీరియడ్స్ టైంలో మనం వేసుకునే దుస్తులు సౌకర్యవంతంగా ఉండాలి. మరి మనం ఆ సమయంలో కంఫర్ట్ గా ఉండటానికి ఎలాంటి డ్రెస్ లు వేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Image credits: Freepik
కాటన్ దుస్తులు

పీరియడ్స్ టైంలో కాటన్ దుస్తులను వేసుకుంటే అవి చెమటను పీల్చుకుంటాయి. దీనితో దురద రాకుండా ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest
లూజ్ ఫిట్

 పీరియడ్స్ టైంలో టైట్ డ్రెస్ లు కడుపుపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. అందుకే లూజ్ గా ఉండే డ్రెస్ లను వేసుకోవాలి. ఇవి కంఫర్ట్ గా కూడా ఉంటాయి. 

Image credits: Freepik
పీరియడ్స్ టైంలో ఏం వేసుకోకూడదు

పీరియడ్స్ టైంలో లెగ్గింగ్స్, జీన్స్ వంటివి వేసుకోకూడదు. వీటివల్ల కడుపు నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది. సింథటిక్ దుస్తులను కూడా వేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఇవి తేమను పెంచుతాయి. 

Image credits: Getty
ఏ కలర్ దుస్తులను వేసుకోవాలి

 ఈ టైంలో లేత, తెలుపు రంగు దుస్తులను వేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే వీటికి మరకలు అంటితే సులువుగా పోవు. అందుకే బూడిద, నలుపు రంగు దుస్తులను వేసుకోండి. 

Image credits: Freepik
ఎరుపు రంగు

రెడ్ కలర్ డ్రెస్ లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. ఊదా, లైట్ పింక్ కలర్ డ్రెస్ లు భావోద్వేగాలను రేకెత్తిస్తాయి. కాబట్టి వీటిని వేసుకోకపోవడమే మంచిది. 

Image credits: Pinterest

