వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి ఈ స్టైలిష్ 2 పీస్ గాజుల సెట్ చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
ఈ క్రిస్క్రాస్ వేవీ కడా సెట్ కి.. పూసల డిటైలింగ్, వేవీ టెక్స్చర్ అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తున్నాయి. ఇవి లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. హెవీగా కనిపిస్తాయి.
జిర్కోనియా రాళ్లతో మెటాలిక్ బేస్పై ఉన్న ఈ బ్యాంగిల్ సెట్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. దీన్ని సింగిల్గా లేదా వేరే గాజులతో కలిపి వేసుకోవచ్చు.
వేవీ టెక్స్చర్తో పింక్ స్టోన్ కాంబినేషన్ మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. డీసెంట్, మినిమలిస్ట్ లుక్ను ఇష్టపడే మహిళలకు ఇలాంటి సెట్ సరైన ఎంపిక.
పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బ్యాంగిల్స్ మీ స్టైల్, ఫ్యాషన్ను రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
రంగురంగుల రాళ్లతో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ ప్రతీ చీరతోనూ వేసుకోవచ్చు. బేసిక్ డిజైన్, మినిమల్ వర్క్తో ఉన్న వీటిని ఎక్కువమంది ఇష్టపడుతున్నారు.
వేవీ టెక్స్చర్, జిర్కోనియా రాళ్లతో ఉన్న ఈ 2 పీస్ కడా మీ చేతులకు ఎలిగెంట్, యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. దీన్ని ఒక చేతికి వేసుకుని బ్రేస్లెట్ లుక్ క్రియేట్ చేయవచ్చు.
Silver Anklets:ఈ పట్టీలు మీ పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి..!
Gold Hoop Earrings: అదిరిపోయే డిజైన్లో గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్
Glowing Skin: హీరోయిన్లలా క్లియర్ స్కిన్ కావాలా? ఈ డ్రింక్ తాగితే చాలు
Diamond Rings: తక్కువ బడ్జెట్ లో అదిరిపోయే డైమండ్ రింగ్స్