ముందుగా ముఖాన్ని మైల్డ్ ఫేస్ వాష్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్పూన్ బేసన్ లో రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖానికి రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది ముఖంపై ఉండే జిడ్డు, మురికిని తొలగిస్తుంది.
చర్మంపై మృత కణాలను తొలగించడానికి స్క్రబ్ చేయడం ముఖ్యం. ఒక స్పూన్ బియ్యం పిండిలో ఒక స్పూన్ పాలు కలిపి ముఖానికి రాసి 2-3 నిమిషాలు మర్దన చేయాలి. చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
ఫేషియల్ స్టీమింగ్ తో చర్మంపై రంధ్రాలు తెరుచుకుంటాయి. 5 నిమిషాలు ముఖానికి ఆవిరి పట్టడం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్ తొలగిపోతాయి.
ఐస్ క్యూబ్ ను ఒక క్లాత్ లో చుట్టి ముఖంపై మసాజ్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల చర్మం టైట్ గా మారుతుంది.
ఒక స్పూన్ ముల్తానీ మట్టిలో కొంచెం చందనం, పెరుగు కలిపి ముఖానికి రాసుకోవాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయాలి. దీనివల్ల మచ్చలు తగ్గి, చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
ఫైనల్ గా తేలికపాటి మాయిశ్చరైజర్ లేదా అలోవెరా జెల్ రాసుకోవాలి. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా, ఫ్రెష్ గా, హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది.
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన ఏ శారీ కట్టుకోవాలి?
Blouse Designs: ఈ ట్రెండీ బ్లౌజ్ డిజైన్లతో గ్లామర్ లుక్ మీ సొంతం!
Rakhi Gift Ideas: రాఖీ పండుగకి ఈ గిఫ్ట్ ఇస్తే మీ చెల్లి సంతోషిస్తుంది!
Skin Care: అలోవెరాతో వీటిని కలిపి రాస్తే ముఖంలో గ్లో పెరగడం పక్కా!