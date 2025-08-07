Telugu

ఇంట్లోనే పార్లర్ లాంటి ఫేషియల్.. ఈజీగా చేసుకోండి ఇలా!

Aug 07 2025
Author: Kavitha G Image Credits:freepik
ఫేస్ వాష్..

ముందుగా ముఖాన్ని మైల్డ్ ఫేస్ వాష్‌తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్పూన్ బేసన్ లో రోజ్ వాటర్ కలిపి ముఖానికి రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఇది ముఖంపై ఉండే జిడ్డు, మురికిని తొలగిస్తుంది.

Image credits: Getty
స్క్రబ్బింగ్

చర్మంపై మృత కణాలను తొలగించడానికి స్క్రబ్ చేయడం ముఖ్యం. ఒక స్పూన్ బియ్యం పిండిలో ఒక స్పూన్ పాలు కలిపి ముఖానికి రాసి 2-3 నిమిషాలు మర్దన చేయాలి. చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.  

Image credits: Getty
ఫేషియల్ స్టీమింగ్

ఫేషియల్ స్టీమింగ్ తో చర్మంపై రంధ్రాలు తెరుచుకుంటాయి. 5 నిమిషాలు ముఖానికి ఆవిరి పట్టడం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్ తొలగిపోతాయి.  

Image credits: Getty
ఐస్ తో మసాజ్

ఐస్ క్యూబ్ ను ఒక క్లాత్ లో చుట్టి ముఖంపై మసాజ్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల చర్మం టైట్ గా మారుతుంది.

Image credits: Freepik
ఫేస్ ప్యాక్

ఒక స్పూన్ ముల్తానీ మట్టిలో కొంచెం చందనం, పెరుగు కలిపి ముఖానికి రాసుకోవాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయాలి. దీనివల్ల మచ్చలు తగ్గి, చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.  

Image credits: freepic
మాయిశ్చరైజర్

ఫైనల్ గా తేలికపాటి మాయిశ్చరైజర్ లేదా అలోవెరా జెల్ రాసుకోవాలి. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా, ఫ్రెష్ గా, హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుతుంది.

Image credits: our own

