Toe Rings: పాదాల అందాన్ని పెంచే మీనాకారి మెట్టెలు

woman-life Mar 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
ఫ్లోరల్ మీనాకారి మెట్టెల డిజైన్

ఫ్లోరల్ మీనాకారి మెట్టెలు చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వీటిపై రంగురంగుల పూల డిజైన్లు ఉంటాయి. ఇవి పాదాలకు ప్రత్యేకమైన, క్లాస్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: pinterest
ఎరుపు-ఆకుపచ్చ మీనాకారి మెట్టెలు

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ మీనాకారి కాంబినేషన్ చాలా సంప్రదాయబద్ధంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. చీరలు, సూట్లు లేదా ఇతర సంప్రదాయ దుస్తులతో ఈ మెట్టెలు చాలా బాగుంటాయి. వీటిని రోజూ కూడా ధరించవచ్చు.

Image credits: pinterest
మినిమల్ మీనాకారి మెట్టెలు

మీకు సింపుల్, క్లాసీ డిజైన్లు ఇష్టమైతే, మినిమల్ మీనాకారి మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. లేత రంగులు, సింపుల్ డిజైన్‌తో ఉండే ఇవి పాదాలకు సున్నితమైన, క్లాస్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: instagram @v_one_jewellery
హార్ట్-షేప్ మీనాకారి మెట్టెలు

హార్ట్-షేప్ మీనాకారి మెట్టెలు క్యూట్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి. వీటిపై చిన్న హార్ట్ షేపులు, రంగురంగుల మీనాకారి వర్క్ ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ ముఖ్యంగా యువతుల్లో బాగా పాపులర్.

Image credits: srianujewellers.com
ముత్యాలు, మీనాకారి మెట్టెలు

ముత్యాలు మీనాకారి మెట్టెలు అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. చిన్న ముత్యాలు, రంగురంగుల మీనాకారి వర్క్ కలిసి పాదాలకు నిజంగానే ఒక క్లాస్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: pinterest
గోల్డ్-ప్లేటెడ్ మీనాకారి మెట్టెలు

గోల్డ్-ప్లేటెడ్ మీనాకారి మెట్టెలు సంప్రదాయబద్ధమైన, రాయల్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. రంగురంగుల మీనాకారి వర్క్‌తో పాటు గోల్డ్ ఫినిషింగ్ ఈ మట్టెలను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది.

Image credits: pinterest

