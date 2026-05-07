చెమటకు తల దురద పెడుతోందా? ఇవి ట్రై చేస్తే జుట్టు పట్టులా మెరిసిపోతుంది

woman-life May 07 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Freepik
తలను శుభ్రంగా ఉంచుకోండి

ఉక్కపోత ఎక్కువున్నప్పుడు. వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువున్నప్పుడు చెమట కూడా ఎక్కువ పడుతుంది. అందుకే, మీ జుట్టు బట్టి వారానికి 2-3 సార్లు మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయడం మంచిది.

సరైన షాంపూ, కండిషనర్ వాడండి

సల్ఫేట్ లేని మైల్డ్ షాంపూలను వాడండి. కండిషనర్‌ను తల మాడుకు కాకుండా, జుట్టు చివర్లకు మాత్రమే అప్లై చేయడం ఉత్తమం.

జుట్టును ఆరబెట్టండి:

స్నానం చేసిన వెంటనే తడి జుట్టును కట్టేస్తే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, జుట్టును సహజంగా లేదా హెయిర్ డ్రైయర్‌తో పూర్తిగా ఆరబెట్టిన తర్వాతే ముడి వేసుకోవాలి.
స్కాల్ప్ డిటాక్స్ (Scalp Detox):

వారానికి ఒకసారి ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ లేదా ప్రత్యేకమైన స్కాల్ప్ స్క్రబ్ ఉపయోగించి తల మాడుపై ఉన్న మురికిని, మలినాలను తొలగించండి.
నూనెను వాడొద్దు

తలలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నూనె ఎక్కువగా రాస్తే, అది మరింత మురికిని ఆకర్షిస్తుంది. కాబట్టి, స్నానానికి అరగంట ముందు మాత్రమే నూనెతో మసాజ్ చేసుకోవడం మంచిది.
సరైన దువ్వెన వాడండి:

వెడల్పాటి పళ్లు ఉన్న దువ్వెనను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు ఊడటం తగ్గించొచ్చు. మీ దువ్వెనలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు.

ఆహారం, నీళ్లు చాలా ముఖ్యం:

తగినంత నీరు తాగడం వల్ల మీ చర్మం లోపలి నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. విటమిన్ సి, ఇ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
