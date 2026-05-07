Telugu

Hairstyles: ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ తో చిన్న పిల్లల్లా కనిపించొచ్చు..!

woman-life May 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:PINTEREST
Telugu

బ్రెయిడ్ హాఫ్ హెయిర్ స్టైల్స్..

ఈ హాఫ్ బ్రెయిడ్  హెయిర్ స్టైల్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది. స్పెషల్ డే రోజు ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్ వేసుకుంటే.. యంగ్ గా కనిపిస్తారు. అందంగా కనిపిస్తారు

Image credits: pinterest
Telugu

హై బన్ విత్ ఫ్రింజ్ బ్యాంగ్స్

జుట్టును పైకి కట్టి, మెస్సీ బన్ వేయండి. దీనితో పాటు నుదుటిపై సాఫ్ట్‌గా, తేలికగా కత్తిరించిన ఫ్రింజ్/బ్యాంగ్స్ లుక్‌ను క్రియేట్ చేయండి. మీ వయసు తగ్గిపోయినట్లే కనిపిస్తారు

Image credits: instagram
Telugu

జుట్టులో ఫ్యాన్సీ యాక్సెసరీస్

అందమైన హెయిర్ యాక్సెసరీస్ పెట్టుకుంటే..  జుట్టుకే అందం వస్తుంది.  ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ వేసుకున్నా కూడా మీరు యంగ్ గా కనిపిస్తారు. 

Image credits: pinterest
Telugu

ఫ్రెంచ్ బ్రెయిడ్‌తో యంగ్ లుక్

ఫ్రెంచ్ హెయిర్‌స్టైల్ కేవలం యువతులకే కాదు, మీ అమ్మకు కూడా చాలా బాగా నప్పుతుంది. ముత్యాల యాక్సెసరీస్‌తో జుట్టును మరింత అందంగా చూపించవచ్చు.
Image credits: pinterest
Telugu

బ్రెయిడెడ్ బన్ హెయిర్‌స్టైల్

మీ జుట్టు కర్లీగా ఉంటే, సైడ్ బ్రెయిడ్ వేసి, ఆ తర్వాత బన్ లుక్‌లో స్టైల్ చేయండి. ఈ హెయిర్‌స్టైల్ చీరల నుంచి డ్రెస్సుల వరకు అన్నింటిపైనా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

బ్రెయిడ్ బన్ లుక్

ఒకవేళ మీకు హెయిర్ లూస్ గా వదిలేయడం ఇష్టం లేకపోతే, సైడ్ బ్రెయిడ్ వేసి, కిందకు ఒక లో బన్ లుక్ క్రియేట్ చేయండి. ఇది ఆమెకు చాలా బాగా నప్పుతుంది.

Image credits: pinterest

Skin Care: రాత్రి పడుకునే ముందు ఇవి రాస్తే..ఉదయానికి మెరిసే చర్మం

Glowing Skin: ఇవి రోజూ తింటే.. వయసు పెరిగినా యవ్వనంగా కనిపిస్తారు

Gold Pendant: 2గ్రాముల్లో గోల్డ్ పెండెంట్స్.. నల్లపూసలకు నయా లుక్

Hair Loss: ఈ పండ్లు రోజూ తింటే.. ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు