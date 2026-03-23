Gold Pendant:రెండు గ్రాముల్లో గోల్డ్ లాకెట్. నల్లపూసలకు రెట్టింపు అందం

woman-life Mar 23 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini ai
గణపతి పెండెంట్..

మీకు గణపయ్య అంటే ఇష్టం ఉంటే.. ఇలా నల్లపూసల దండకు వినాయకుడి లాకెట్ చేయించుకోవచ్చు. ఇది మీకు రెండు గ్రాముల్లో ఈజీగా లభిస్తుంది. 

Image credits: gemini ai
మూన్ పెండెంట్ డిజైన్

ఈ మూన్ పెండెంట్ డిజైన్‌ను 2 గ్రాముల్లోనే హెవీ లుక్‌తో తయారు చేయించుకోవచ్చు. పొడవాటి మంగళసూత్రాలకు ఇది మంచి ఆప్షన్‌గా ఉంటుంది.
Image credits: pinterest
మూన్ స్టార్ డిజైన్ పెండెంట్

చంద్రుడు, నక్షత్రం డిజైన్‌తో వచ్చే ఈ పెండెంట్‌లో ముత్యం లుక్ దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఇస్తుంది. రెండు గ్రాముల్లో దీనిని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini ai
ఫ్లవర్ మంగళసూత్రం డిజైన్లు

ఫ్లవర్ మంగళసూత్రం పెండెంట్ డిజైన్లు చూడటానికి చాలా సోబర్‌గా కనిపిస్తాయి. ఇవి గోల్డ్ చైన్‌లతో కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా మ్యాచ్ అవుతాయి.
Image credits: pinterest
డ్యూయల్ ఫ్లవర్ గోల్డ్ పెండెంట్

ఒక పువ్వుకు బదులుగా, మీరు పెండెంట్‌లో రెండు ఫ్లవర్ డిజైన్లను ఎంచుకుని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చుకోవచ్చు. దీనికి బాల్ హ్యాంగింగ్స్ (లట్కన్) కూడా జోడించవచ్చు.
Image credits: pinterest
ప్రీమియం లుక్ మంగళసూత్రం పెండెంట్

ఈ ప్రీమియం లుక్ మంగళసూత్రం పెండెంట్‌పై ఉన్న వర్క్ డిజైన్ దీనికి ప్రత్యేకతను ఇస్తుంది. ఇలాంటి డిజైన్లకు మీరు బాల్ హ్యాంగింగ్స్ కూడా యాడ్ చేయించుకోవచ్చు.
Image credits: pinterest
స్టోన్ డిజైన్స్ పెండెంట్

రాళ్లు పొదిగిన పెండెంట్లు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి మంగళసూత్రం అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. వీటితో పాటు బటర్‌ఫ్లై, హెక్సాగనల్, నెమలి (మయూర్) డిజైన్ పెండెంట్లను కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
Image credits: pinterest

Blouse Designs: బ్లౌజ్ లుక్ అదిరిపోవాలంటే ఇలాంటి స్లీవ్స్‌ ట్రై చేయండి

Silver Bracelet: ట్రెండీ డిజైన్ లో సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్స్.. ఇవిగో

Mehndi Designs: అదిరిపోయే డిజైన్‍లో హార్ట్ షేప్ మెహెందీ.. చూసేయండి

Gold Earrings: హంసల డిజైన్ బంగారు చెవిపోగులు.. వెయిట్ కూడా తక్కువే!