వీటితో ఇళ్లు తుడిస్తే చాలు.. బొద్దింకలు, బల్లులు పరార్

tips Oct 28 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Freepik
పుదీనా నూనె

పుదీనా నూనెలో మెంథాల్ ఉంటుంది. దీని ఘాటైన వాసనను కీటకాలు భరించలేవు. ఈ నూనెను నీటిలో కలిపి ఇల్లు తుడిస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
వెనిగర్

ఇల్లు తుడిచేటప్పుడు నీటిలో వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా కలిపి తుడిస్తే చాలు. ఇక కీటకాల బెడద ఉండదు.

Image credits: Getty
ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి

ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి రసాన్ని నీటిలో కలిపి బొద్దింకలు వచ్చే ప్రదేశాల్లో తుడవాలి. వాటి వాసన కీటకాలకు నచ్చదు.

Image credits: Getty
నిమ్మరసం

నీటిలో నిమ్మరసం, ఉప్పు కలిపి ఇల్లు తుడిస్తే చాలు. దీని వాసన, ఆమ్లత్వం బొద్దింకలు రాకుండా నివారిస్తాయి.

Image credits: Getty
కర్పూరం

కర్పూరం, లవంగ నూనెను నీటిలో కలిపి బొద్దింకలు, బల్లులు తిరిగే ప్రదేశాల్లో తుడవాలి. దీని ఘాటైన వాసనను అవి తట్టుకోలేవు.

Image credits: Getty
బిర్యానీ ఆకు

బిర్యానీ ఆకును ఉపయోగించి కూడా కీటకాలను దూరంగా ఉంచవచ్చు. దీని ఘాటైన వాసనను బొద్దింకలు తట్టుకోలేవు.

Image credits: Getty
కాఫీ పొడి

కాఫీ పొడిని ఉపయోగించి కూడా కీటకాలను తరిమికొట్టవచ్చు. బొద్దింకలు, బల్లులు ఎక్కువగా వచ్చే ప్రదేశాల్లో చల్లితే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty

