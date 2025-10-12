బరువైన వస్తువులను ఫ్రిడ్జ్ పైన పెట్టడం మంచిదికాదు. దీనివల్ల ఫ్రిడ్జ్ పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
మెడిసిన్ ని ఫ్రిడ్జ్ పైన పెట్టకూడదు. ఫ్రిడ్జ్ పైనుంచి వచ్చే వేడికి మందుల ప్రభావం తగ్గిపోవచ్చు.
వంటగదిలో ఉపయోగించే చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను ఫ్రిడ్జ్ పైన అస్సలు పెట్టకూడదు.
ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను ఫ్రిడ్జ్ పైన పెట్టకూడదు. ఫ్రిడ్జ్ పై నుంచి వచ్చే వేడికి ఆ డబ్బాలు పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
చాలామంది అగ్గిపెట్టెను ఫ్రిడ్జ్ పైన పెడుతుంటారు. కానీ అది సురక్షితం కాదు.
చాలామంది వంటనూనె డబ్బాను కూడా ఫ్రిడ్జ్ పైన పెడుతుంటారు. ఫ్రిడ్జ్ పైనుంచి వచ్చే వేడి వల్ల నూనె నాణ్యత, రుచి తగ్గిపోవచ్చు.
బ్రెడ్ లాంటి ఆహార పదార్థాలను ఫ్రిడ్జ్ పైన అస్సలు పెట్టకూడదు. వేడికి అవి త్వరగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంది.
