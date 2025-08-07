బట్టలు ఉతికిన తర్వాత వాటిలో నీరు లేకుండా బాగా పిండాలి. వాషింగ్ మెషిన్లో అయితే 'స్పిన్ మోడ్' ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది.
వర్షాకాలంలో బట్టలను బయట ఆరవేయడం కుదరదు. కాబట్టి ఇంట్లోనే గాలి వచ్చే ప్రదేశంలో లేదా ఫ్యాన్ కింద ఆరవేయడం మంచిది.
బట్టలు ఒకదానికొకటి అతుక్కుని ఉంటే, వాటి మధ్య గాలి ప్రసరణ ఉండదు. ఆరడానికి ఆలస్యం అవుతుంది. కాబట్టి బట్టల మధ్య కొంత ఖాళీ ఉంచాలి.
హెయిర్ డ్రైయర్ లేదా ఐరన్ బాక్స్ ఉపయోగించి బట్టలను ఆరబెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఈ పద్ధతిని అత్యవసరమైనప్పుడు వాడటం మంచిది.
బట్టలు సరిగ్గా ఆరకపోతే వాటినుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. కాబట్టి వాటిపై కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా చల్లుకోవాలి. లేదా ఉతికేటప్పుడు కొద్దిగా సువాసన కలిగిన డిటర్జెంట్ వాడవచ్చు.
