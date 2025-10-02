ఉల్లిపాయ వాసనను ఎలుకలు తట్టుకోలేవు. ఉల్లిపాయను దంచి ఎలుకలు వచ్చే ప్రదేశాల్లో పెడితే సరిపోతుంది.
పుదీనా, లావెండర్, యూకలిప్టస్, సిట్రోనెల్లా వంటి సుగంధ తైలాలను ఉపయోగించి ఎలుకలను తరిమికొట్టవచ్చు. వాటిని నీటిలో కలిపి స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది.
పిల్లి ఉన్న చోటుకి ఎలుకలు రావు. ఇంట్లో పిల్లిని పెంచుకోవడం ద్వారా ఎలుకలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు.
కొన్ని వాసనలు ఎలుకలకు అస్సలు పడవు. లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, మిరియాల వంటివి ఎలుకలను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఎలుకలు బయటి నుంచి ఇంట్లోకి ప్రవేశించే రంధ్రాలు, పగుళ్లు, ఖాళీలను మూసివేయాలి.
వెనిగర్ ఆమ్ల వాసన ఎలుకలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. దీన్ని దూదిలో ముంచి ఎలుకలు తిరిగే ప్రదేశాల్లో పెడితే సరిపోతుంది.
కొన్ని మొక్కలు ఎలుకలను తరిమికొట్టడంలో సహాయపడతాయి. ఇంట్లో బంతి మొక్కను పెంచడం ద్వారా ఎలుకలు రాకుండా చేసుకోవచ్చు.
