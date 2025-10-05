Telugu

కిచెన్ లో ఎక్కువరోజులు వాడకూడని వస్తువులు ఇవే!

tips Oct 05 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
టవల్

వంటగదిలో టవల్ చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. శుభ్రం చేసి వాడొచ్చు కానీ, ఒకేదాన్ని ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు.

కటింగ్ బోర్డ్

వంటగదిలో కటింగ్ బోర్డ్ చాలా అవసరం. కానీ మరకలు, క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు.

మసాలా దినుసులు

మసాలా దినుసులను సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేస్తే ఎక్కువ నెలలు వాడొచ్చు. కానీ గడువు ముగిస్తే అస్సలు వాడకూడదు.

ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు

ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు వాడటానికి, శుభ్రం చేయడానికి సులువుగా ఉంటాయి. కానీ పాతబడితే వీటిని వాడకూడదు.

బాటిల్స్

వాటర్ బాటిల్స్ పై మరకలు, క్రిములు ఎక్కువగా చేరొచ్చు. కాబట్టి పాతబడిన బాటిల్స్ ని వాడకూడదు.

స్పాంజ్

స్పాంజ్ ని శుభ్రం చేయడానికి వాడుతాం. దీంట్లో చాలా క్రిములు ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని రెగ్యులర్ గా మారుస్తూ ఉండాలి. 

వాటర్ ఫిల్టర్

వాటర్ ఫిల్టర్‌లో కూడా క్రిములు చేరే అవకాశం ఎక్కువ. అందుకే ఫిల్టర్‌ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు.

