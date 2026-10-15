Telugu

ఇయర్‌బడ్స్‌ ఎలా క్లీన్ చేయాలి? ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చేయాలి?

technology Oct 15 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Gemini AI Generated
Telugu

చెవులకు ప్రమాదం

మనం ఇయర్‌బడ్స్‌ను జేబులో లేదా బ్యాగ్‌లో పెడుతుంటాం. ఇంట్లో అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడతాం. దీంతో వాటిలోకి దుమ్ము, బ్యాక్టీరియా సులభంగా చేరుతాయి, దీంతో చెవులకు ఇన్షెక్షన్ రావచ్చు. 

Image credits: Gemini AI Generated
Telugu

క్లీనింగ్ ప్రాసెస్

ఇయర్‌బడ్స్‌ను క్లీన్ చేసే ముందు మొబైల్ లేదా ఇతర డివైజ్‌ల నుంచి డిస్‌కనెక్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఒక పొడి వస్త్రంతో వాటిని తుడవండి.

Image credits: Gemini AI Generated
Telugu

టూత్ బ్రష్ వాడండి

ఇయర్‌బడ్స్ లోపలి భాగాన్ని శుభ్రం చేయడానికి పాత టూత్ బ్రష్‌ను ఉపయోగించండి. దీనివల్ల లోపల పేరుకుపోయిన దుమ్ము, గులిమి సులభంగా బయటకు వస్తాయి.

Image credits: Gemini AI Generated
Telugu

నీళ్లు వాడొద్దు

ఇయర్‌బడ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కాబట్టి వాటిని నీటితో కడగకూడదు. అలాగే తడిగా ఉన్న వస్త్రంతో కూడా తుడవకండి.

Image credits: Gemini AI Generated
Telugu

ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి?

ఇది పూర్తిగా మీ వాడకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ప్రతిరోజూ ఇయర్‌బడ్స్ వాడుతుంటే మాత్రం కచ్చితంగా తరచుగా శుభ్రం చేసుకోవాలి.

Image credits: Gemini AI Generated

Jio బంపరాఫర్... కేవలం రూ.11 రీఛార్జ్ తో 10GB హైస్పీడ్ డేటా

iPhone Price : పాకిస్థాన్‌లో ఐఫోన్ 17 ధర ఎంతో తెలుసా?

Google Maps : మీ ఫోన్ పోయిందా? గూగుల్ మ్యాప్స్‌తో ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చు

TV Cleaning: స్మార్ట్ టీవీ స్క్రీన్ మెరిసిపోవాలా? ఈ ట్రిక్ ట్రై చేయండి