మనం ఇయర్బడ్స్ను జేబులో లేదా బ్యాగ్లో పెడుతుంటాం. ఇంట్లో అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడతాం. దీంతో వాటిలోకి దుమ్ము, బ్యాక్టీరియా సులభంగా చేరుతాయి, దీంతో చెవులకు ఇన్షెక్షన్ రావచ్చు.
ఇయర్బడ్స్ను క్లీన్ చేసే ముందు మొబైల్ లేదా ఇతర డివైజ్ల నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఒక పొడి వస్త్రంతో వాటిని తుడవండి.
ఇయర్బడ్స్ లోపలి భాగాన్ని శుభ్రం చేయడానికి పాత టూత్ బ్రష్ను ఉపయోగించండి. దీనివల్ల లోపల పేరుకుపోయిన దుమ్ము, గులిమి సులభంగా బయటకు వస్తాయి.
ఇయర్బడ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కాబట్టి వాటిని నీటితో కడగకూడదు. అలాగే తడిగా ఉన్న వస్త్రంతో కూడా తుడవకండి.
ఇది పూర్తిగా మీ వాడకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ప్రతిరోజూ ఇయర్బడ్స్ వాడుతుంటే మాత్రం కచ్చితంగా తరచుగా శుభ్రం చేసుకోవాలి.
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