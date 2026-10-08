పాకిస్థాన్ లాంటి దేశాల్లో ఐఫోన్ కొనాలంటే తడిసి మోపెడవుతుంది. అక్కడ భారీగా ఉండే పన్నులు, దిగుమతి సుంకాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు పాకిస్థాన్లో ఐఫోన్ 17 ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని చాలాామందికి ఆసక్తి ఉంటుంది.
పాకిస్థాన్లో ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్ ధర సుమారు 3,25,000 నుంచి 4,84,499 పాకిస్థానీ రూపాయల (PKR) వరకు ఉంటుంది.
పన్నులు, పీటీఏ (PTA) అప్రూవల్ కారణంగా ఈ ధరలు మరింత పెరుగుతాయి. ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్ ధర సుమారు 4 నుంచి 8 లక్షల పీకేఆర్ (PKR) వరకు ఉండొచ్చు.
ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ ధర 7 లక్షల పీకేఆర్ (PKR) వరకు పలుకుతుంది. అయితే, పీటీఏ రిజిస్ట్రేషన్ లేని (Non-PTA) ఫోన్లు కాస్త తక్కువ ధరకు దొరుకుతాయి.
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