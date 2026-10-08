Telugu

పాకిస్థాన్‌లో ఐఫోన్ 17 ధర ఎంతో తెలుసా?

technology Oct 08 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Gemini AI
Telugu

పాకిస్థాన్ లో పన్నుల మోత

పాకిస్థాన్ లాంటి దేశాల్లో ఐఫోన్ కొనాలంటే తడిసి మోపెడవుతుంది. అక్కడ భారీగా ఉండే పన్నులు, దిగుమతి సుంకాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

Image credits: Getty
Telugu

ధర ఎంతో గెస్ చేస్తారా?

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు పాకిస్థాన్‌లో ఐఫోన్ 17 ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని చాలాామందికి ఆసక్తి ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

పాకిస్థాన్‌లో ఐఫోన్ 17 ధర

పాకిస్థాన్‌లో ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్ ధర సుమారు 3,25,000 నుంచి 4,84,499 పాకిస్థానీ రూపాయల (PKR) వరకు ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ప్రో మోడల్స్ ధర

పన్నులు, పీటీఏ (PTA) అప్రూవల్ కారణంగా ఈ ధరలు మరింత పెరుగుతాయి. ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్ ధర సుమారు 4 నుంచి 8 లక్షల పీకేఆర్ (PKR) వరకు ఉండొచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోతే..

ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ ధర 7 లక్షల పీకేఆర్ (PKR) వరకు పలుకుతుంది. అయితే, పీటీఏ రిజిస్ట్రేషన్ లేని (Non-PTA) ఫోన్లు కాస్త తక్కువ ధరకు దొరుకుతాయి.

Image credits: Getty

Google Maps : మీ ఫోన్ పోయిందా? గూగుల్ మ్యాప్స్‌తో ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చు

TV Cleaning: స్మార్ట్ టీవీ స్క్రీన్ మెరిసిపోవాలా? ఈ ట్రిక్ ట్రై చేయండి

Smart Phone: ఈ ఒక్క తప్పు వల్లే మీ ఫోన్ బ్యాటరీ పాడవుతోంది

Smartphone : సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ కొంటున్నారా? అయితే ఇలా చెక్ చేయండి