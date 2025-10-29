శ్రేయస్ అయ్యర్ ఏం చదివారు? ఎక్కడ చదివారు?

క్రికెటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ చదువులో కూడా అద్భుతమైన విద్యార్థి . అతని విద్యార్థిగా మంచి బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలిగి ఉన్నారు.
ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో క్యాచ్ పట్టుకునేటప్పుడు శ్రేయస్ అయ్యర్ గాయపడ్డాడు. పక్కటెముకలకు గాయం, ప్లీహం దెబ్బతినడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చాల్సి వచ్చింది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ 1994 డిసెంబర్ 6న ముంబైలోని చెంబూర్లో జన్మించాడు. చిన్నప్పటి నుంచే అతనికి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం.
శ్రేయస్ తన ప్రాథమిక విద్యను మాతుంగలోని డాన్ బాస్కో హైస్కూల్లో పూర్తి చేశాడు. ఇక్కడే పాఠశాల జట్టులో స్టార్ ప్లేయర్గా ఎదిగాడు.
పాఠశాల తర్వాత,అతను ముంబైలోని రామ్నిరంజన్ ఆనందిలాల్ పోడార్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ నుండి కామర్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు.
శ్రేయస్ కోచ్ ప్రవీణ్ ఆమ్రే ఆధ్వర్యంలో శివాజీ పార్క్ జింఖానాలో క్రికెట్ శిక్షణ తీసుకున్నాడు. 2014లో విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ముంబై తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు.
2015లో ఢిల్లీ డేర్డెవిల్స్ అతన్ని రూ. 2.6 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సీజన్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి ఐపీఎల్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టైటిల్ గెలుచుకున్నాడు.
ఐపీఎల్ 2025లో పంజాబ్ కింగ్స్ అతడిని రూ. 26.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఈ సీజన్లో రెండో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. తన కెప్టెన్సీ, బ్యాటింగ్తో జట్టును ఫైనల్కు చేర్చాడు.
