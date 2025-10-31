Telugu

మహిళా క్రికెటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆస్తి ఎంతో తెలుసా?

Oct 31 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన

అక్టోబర్ 30న ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడింది జెమీమా. 127 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచింది.

Image credits: Instagram
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆస్తులు

నివేదికల ప్రకారం, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ నికర ఆస్తుల విలువ రూ.10 నుంచి 15 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ సంపాదన

భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అంటే బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్‌లో ఆమెను బి-కేటగిరీలో ఉంచారు.  అంటే ఆమెకు ఏటా రూ.30 లక్షల జీతం అందుతుంది.

Image credits: Instagram
కోట్ల సంపాదన

విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడుతుంది. దీనికోసం ఆమెకు ప్రతి సీజన్‌కు రూ.2.2 కోట్లు అందుకుంటోంది.

Image credits: Instagram
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ మ్యాచ్ ఫీజు

బీసీసీఐ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్‌కు రూ.15 లక్షలు, వన్డేకు రూ.6 లక్షలు, టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు రూ.3 లక్షలు అందుకుంటుంది.

Image credits: Instagram
బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారా

జెమీమా హ్యుందాయ్, రెడ్ బుల్, జిల్లెట్, బోట్ వంటి అనేక పెద్ద బ్రాండ్‌లను ఎండార్స్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా ఆమె ఏటా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది.

Image credits: Instagram
సోషల్ మీడియా నుంచి

జెమీమా సోషల్ మీడియాలో కూడా చురుకుగా ఉంటుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకు 1.8 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. యూట్యూబ్ నుంచి కూడా మంచి ఆదాయం పొందుతుంది.

Image credits: Instagram
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ క్రికెట్ కెరీర్

జెమీమా 2018లో దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్ తరఫున అరంగేట్రం చేసింది. ఇప్పటివరకు 100కు పైగా టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడింది. 58 వన్డే మ్యాచ్‌లలో ఆమె 1725 పరుగులు చేసింది.

Image credits: Instagram

