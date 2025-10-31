మహిళా క్రికెటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆస్తి ఎంతో తెలుసా?

అక్టోబర్ 30న ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడింది జెమీమా. 127 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచింది.
నివేదికల ప్రకారం, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ నికర ఆస్తుల విలువ రూ.10 నుంచి 15 కోట్ల మధ్య ఉంటుంది.
భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అంటే బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్లో ఆమెను బి-కేటగిరీలో ఉంచారు. అంటే ఆమెకు ఏటా రూ.30 లక్షల జీతం అందుతుంది.
విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడుతుంది. దీనికోసం ఆమెకు ప్రతి సీజన్కు రూ.2.2 కోట్లు అందుకుంటోంది.
బీసీసీఐ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్కు రూ.15 లక్షలు, వన్డేకు రూ.6 లక్షలు, టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్కు రూ.3 లక్షలు అందుకుంటుంది.
జెమీమా హ్యుందాయ్, రెడ్ బుల్, జిల్లెట్, బోట్ వంటి అనేక పెద్ద బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా ఆమె ఏటా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది.
జెమీమా సోషల్ మీడియాలో కూడా చురుకుగా ఉంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెకు 1.8 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. యూట్యూబ్ నుంచి కూడా మంచి ఆదాయం పొందుతుంది.
జెమీమా 2018లో దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్ తరఫున అరంగేట్రం చేసింది. ఇప్పటివరకు 100కు పైగా టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడింది. 58 వన్డే మ్యాచ్లలో ఆమె 1725 పరుగులు చేసింది.
