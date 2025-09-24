ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో హార్దిక్ రిచర్డ్ మిల్ RM27-04 వాచ్ ధరించాడు. ప్రపంచంలో ఇవి 50 మాత్రమే ఉన్నాయి. దీన్ని మొదట రాఫెల్ నాదల్ కోసం తయారు చేశారు.
హార్దిక్ పాండ్యా దగ్గర RM 11 వైట్ సిరామిక్ వాచ్ ఉంది. దీని ధర సుమారు రూ. 2.76 కోట్లు. ఈ వాచ్ను అతను ఐపీఎల్ సమయంలో ధరించాడు.
హార్దిక్ పాండ్యా దగ్గర రిచర్డ్ మిల్ RM 67-02 ఎక్స్ట్రా థిన్ వాచ్ ఉంది. ఇది ఇటలీ ఎడిషన్ వాచ్, దీని ధర రూ. 3.9 కోట్లు.
హార్దిక్ దగ్గర రిచర్డ్ మిల్ RM 6702 అలెక్సిస్ పింటురాల్ట్ వాచ్ కూడా ఉంది. దీని ధర రూ. 3.37 కోట్లు.
హార్దిక్ దగ్గర రిచర్డ్ మిల్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ వాచ్ RM 57-05 ఈగిల్ రష్యా కూడా ఉంది. దీని ధర రూ. 10.92 కోట్లు.
పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా రిచర్డ్ మిల్ RM 67-02 ఆటోమేటిక్ వైండింగ్ వాచ్ ఎడిషన్ను కూడా ధరించాడు, దీని ధర రూ. 11.14 కోట్లు.
అందంలో హీరోయిన్లకు పోటీనిస్తున్న హారిస్ రౌఫ్ భార్య ముజ్నా
మహిళా ప్రపంచ కప్ 2025: 8 జట్ల కెప్టెన్లు వీరే
Asia Cup 2025: భారత జట్టులో ఈ ఆరుగురు ఉండాల్సిందే
ఐపీఎల్లో ఎక్కువ సార్లు 600+ స్కోర్లు చేసిన టాప్ 5 బ్యాటర్లు వీరే