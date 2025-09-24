Telugu

గవాస్కర్ నుంచి రోహిత్ వరకు: ఆసియా కప్ గెలిపించిన కెప్టెన్లు

cricket-sports Sep 24 2025
Author: Mahesh Rajamoni Image Credits:Getty
1984 ఆసియా కప్ - సునీల్ గవాస్కర్

1984లో ఆసియా కప్ మొదలైంది. తొలి సీజన్‌లోనే భారత్ ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. శ్రీలంకను ఓడించి ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను జట్టుకు అందించిన తొలి కెప్టెన్ సునీల్ గవాస్కర్.

Image credits: Getty
1988 ఆసియా కప్ - దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్

1988 ఆసియా కప్‌లో శ్రీలంకను ఓడించి భారత్ రెండో ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. అప్పుడు భారత కెప్టెన్‌గా దిలీప్ వెంగ్‌సర్కార్ ఉన్నారు.

Image credits: Getty
1990 ఆసియా కప్ - మహ్మద్ అజారుద్దీన్

1990లో శ్రీలంకను ఓడించి భారత్ మూడోసారి ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఆ సమయంలో భారత జట్టు కెప్టెన్‌గా మహ్మద్ అజారుద్దీన్ ఉన్నారు.

Image credits: Getty
1995 ఆసియా కప్ - మహ్మద్ అజారుద్దీన్

తన కెప్టెన్సీలో రెండుసార్లు ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను భారత్‌కు అందించిన తొలి కెప్టెన్‌గా అజారుద్దీన్ నిలిచారు. 1995లో అతని కెప్టెన్సీలో భారత్ నాలుగోసారి శ్రీలంకను ఓడించింది.

Image credits: Getty
2010 ఆసియా కప్ - ఎంఎస్ ధోని

2010లో భారత జట్టు కెప్టెన్ గా ఎంఎస్ ధోని ఉన్నారు. ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో తన కెప్టెన్సీలో శ్రీలంకను ఓడించి భారత్‌కు ఐదో ట్రోఫీని అందించాడు.

Image credits: Getty
2016 ఆసియా కప్ - ఎంఎస్ ధోని

2016లో ఎంఎస్ ధోని కెప్టెన్సీలో టీ20 ఫార్మాట్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ను ఓడించి భారత్ ఆరో ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.

Image credits: Getty
2018 ఆసియా కప్ - రోహిత్ శర్మ

2018లో భారత జట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ. హిట్ మ్యాన్ కెప్టెన్సీలో వన్డే ఫార్మాట్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ను ఓడించి భారత్‌ ఏడో ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.

Image credits: Getty
2023 ఆసియా కప్ - రోహిత్ శర్మ

చివరిసారిగా ఆసియా కప్ 2023లో జరిగింది. వన్డే ఫార్మాట్‌లో జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్‌లో శ్రీలంకను ఓడించి భారత్ ఎనిమిదో ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. అప్పుడ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఉన్నారు.

Image credits: Getty

