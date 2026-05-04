Telugu

బెడ్‌రూమ్‌లో TVని పెట్టుకోవచ్చా? పెడితే ఏమవుతుంది?

spiritual May 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
బెడ్‌రూమ్ వాస్తు చిట్కాలు

బెడ్‌రూమ్ మన ఇంట్లో చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం. ఇక్కడ ఏదైనా వాస్తు దోషం ఉంటే, దాని ప్రభావం మన లవ్ లైఫ్‌పై ఎక్కువగా పడుతుంది.

బెడ్‌రూమ్‌లో టీవీ ఉండొచ్చా?

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, బెడ్‌రూమ్‌లో టీవీ లేదా కంప్యూటర్, ల్యాప్‌టాప్ వంటి ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఉండకూడదు. ఇవి మన లవ్ లైఫ్‌ను నేరుగా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి.
బెడ్‌రూమ్ దిశ

ఇంటి నైరుతి మూల బెడ్‌రూమ్‌కు అనువైంది. ఇంటికి ఈశాన్యం లేదా ఆగ్నేయం మూలలో బెడ్‌రూమ్ ఉండకూడదు. అలా ఉంటే జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి.

మంచం దిశ

బెడ్‌రూమ్‌లో నిద్రపోయేటప్పుడు తల ఉత్తరం వైపు ఉండకూడదు. దక్షిణం లేదా తూర్పు వైపు తల పెట్టి పడుకోవడం శుభప్రదం. తలగడ గోడకు ఆనించి ఉండాలి.

బెడ్‌రూమ్ లో రంగులు

బెడ్‌రూమ్ లో లైట్ కలర్స్ ఉండాలి. లేత నీలం, గులాబీ, క్రీమ్ రంగులు శుభప్రదం. ముదురు రంగులైన నీలం, బ్రౌన్, నలుపు రంగులను బెడ్‌రూమ్‌కు అస్సలు వేయకూడదు.

ఈ ఫొటోలు వద్దు

బెడ్‌రూమ్‌లో అడవి జంతువులు లేదా యుద్ధానికి సంబంధించిన ఫొటోలు అస్సలు పెట్టకూడదు. మంచం కింద పాత సామాన్లు, పాత బూట్లు, చెప్పులు కూడా పెట్టవద్దు.

