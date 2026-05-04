బెడ్రూమ్ మన ఇంట్లో చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం. ఇక్కడ ఏదైనా వాస్తు దోషం ఉంటే, దాని ప్రభావం మన లవ్ లైఫ్పై ఎక్కువగా పడుతుంది.
ఇంటి నైరుతి మూల బెడ్రూమ్కు అనువైంది. ఇంటికి ఈశాన్యం లేదా ఆగ్నేయం మూలలో బెడ్రూమ్ ఉండకూడదు. అలా ఉంటే జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి.
బెడ్రూమ్లో నిద్రపోయేటప్పుడు తల ఉత్తరం వైపు ఉండకూడదు. దక్షిణం లేదా తూర్పు వైపు తల పెట్టి పడుకోవడం శుభప్రదం. తలగడ గోడకు ఆనించి ఉండాలి.
బెడ్రూమ్ లో లైట్ కలర్స్ ఉండాలి. లేత నీలం, గులాబీ, క్రీమ్ రంగులు శుభప్రదం. ముదురు రంగులైన నీలం, బ్రౌన్, నలుపు రంగులను బెడ్రూమ్కు అస్సలు వేయకూడదు.
బెడ్రూమ్లో అడవి జంతువులు లేదా యుద్ధానికి సంబంధించిన ఫొటోలు అస్సలు పెట్టకూడదు. మంచం కింద పాత సామాన్లు, పాత బూట్లు, చెప్పులు కూడా పెట్టవద్దు.
