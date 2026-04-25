చాలామంది పగిలిన అద్దాలను ఇంట్లో ఉంచుకుంటారు. కానీ వాస్తు ప్రకారం, పగిలిన వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచడం అస్సలు మంచిది కాదు. వీటిని బయట పడేస్తే మీ అదృష్టం రెట్టింపవుతుంది.
చాలాకాలంగా వాడకుండా పడి ఉన్న పాత వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచకూడదు. వాటిని ఇంటి నుంచి బయట పడేయడం మంచిదని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.
చిరిగిన లేదా పాత బట్టలను ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఉంచుకోకూడదు. ఇవి ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పనిచేయని లేదా పాడైపోయిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఇంట్లో అస్సలు ఉంచకూడదు. ఇవి ఇంట్లో దురదృష్టానికి కారణమవుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇంట్లో పాత పేపర్లు, పనికిరాని కాగితాలను ఉంచడం మంచిది కాదని పండితులు చెబుతున్నారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి లోపల లేదా ఆవరణలో ఎండిపోయిన లేదా వాడిపోయిన మొక్కలను ఉంచకూడదు.
