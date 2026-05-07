రామాయణంలో కుంభకర్ణుడు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది అతని సుదీర్ఘ నిద్ర, అంతులేని ఆకలి. కానీ అతని నిద్ర వెనుక ఓ పెద్ద రహస్యమే దాగి ఉంది!
రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు.. ఈ ముగ్గురు సోదరులు బ్రహ్మ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కఠోర తపస్సు చేశారు. వారి భక్తికి మెచ్చిన బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమన్నాడు.
కుంభకర్ణుడి శక్తిని చూసి దేవతలు భయపడిపోయారు. అతను 'ఇంద్రాసనం' (ఇంద్రుడి సింహాసనం) అడిగితే స్వర్గలోకం అతని వశమవుతుందని ఇంద్రుడికి భయం పట్టుకుంది.
ఇంద్రుడి కోరిక మేరకు చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి, అదృశ్య రూపంలో కుంభకర్ణుడి నాలుకపై కూర్చుంది. అతను వరం అడిగే సమయంలో మాట తడబడేలా చేసింది.
కుంభకర్ణుడు 'ఇంద్రాసనం' అని అడగడానికి నోరు తెరవగా, సరస్వతీ దేవి ప్రభావంతో అతని నోటి నుంచి 'నిద్రాసనం' (నిద్ర) అనే పదం వచ్చింది. బ్రహ్మ వెంటనే 'తథాస్తు' అనేశాడు!
తమ్ముడికి జరిగిన అన్యాయం చూసి రావణుడు ఆ వరాన్ని వెనక్కి తీసుకోమని బ్రహ్మను వేడుకున్నాడు. కానీ ఒకసారి ఇచ్చిన వరాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం సాధ్యం కాలేదు.
అప్పుడు బ్రహ్మ దేవుడు వరం ప్రభావాన్ని తగ్గించి, 'కుంభకర్ణుడు ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడు, కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే మెలకువగా ఉంటాడు' అని వరాన్ని సవరించాడు.
ఒకవేళ కుంభకర్ణుడు ప్రతిరోజూ మెలకువగా ఉంటే, అతని విపరీతమైన ఆకలికి సృష్టిలోని జీవరాశులన్నీ బలి అయ్యేవి. తెలియక జరిగిన ఈ పొరపాటు వరం, లోకానికి మంచే చేసింది.
