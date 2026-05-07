కుంభకర్ణుడి నిద్ర వెనకున్న పౌరాణిక రహస్యం తెలుసా..?

spiritual May 07 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Gemini AI
ఎవరీ కుంభకర్ణుడు?

రామాయణంలో కుంభకర్ణుడు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది అతని సుదీర్ఘ నిద్ర, అంతులేని ఆకలి. కానీ అతని నిద్ర వెనుక ఓ పెద్ద రహస్యమే దాగి ఉంది!

రావణ సోదరుల ఘోర తపస్సు

రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు.. ఈ ముగ్గురు సోదరులు బ్రహ్మ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కఠోర తపస్సు చేశారు. వారి భక్తికి మెచ్చిన బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమన్నాడు.

దేవతల్లో వణుకు

కుంభకర్ణుడి శక్తిని చూసి దేవతలు భయపడిపోయారు. అతను 'ఇంద్రాసనం' (ఇంద్రుడి సింహాసనం) అడిగితే స్వర్గలోకం అతని వశమవుతుందని ఇంద్రుడికి భయం పట్టుకుంది.

సరస్వతి దేవి ఎంట్రీ

ఇంద్రుడి కోరిక మేరకు చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి, అదృశ్య రూపంలో కుంభకర్ణుడి నాలుకపై కూర్చుంది. అతను వరం అడిగే సమయంలో మాట తడబడేలా చేసింది.

ఇంద్రాసనం బదులు నిద్రాసనం!

కుంభకర్ణుడు 'ఇంద్రాసనం' అని అడగడానికి నోరు తెరవగా, సరస్వతీ దేవి ప్రభావంతో అతని నోటి నుంచి 'నిద్రాసనం' (నిద్ర) అనే పదం వచ్చింది. బ్రహ్మ వెంటనే 'తథాస్తు' అనేశాడు!

రావణుడి ఆవేదన

తమ్ముడికి జరిగిన అన్యాయం చూసి రావణుడు ఆ వరాన్ని వెనక్కి తీసుకోమని బ్రహ్మను వేడుకున్నాడు. కానీ ఒకసారి ఇచ్చిన వరాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం సాధ్యం కాలేదు.

6 నెలల నిద్ర, 1 రోజు మెలకువ..!

అప్పుడు బ్రహ్మ దేవుడు వరం ప్రభావాన్ని తగ్గించి, 'కుంభకర్ణుడు ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడు, కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే మెలకువగా ఉంటాడు' అని వరాన్ని సవరించాడు.

సృష్టికి రక్షణ..

ఒకవేళ కుంభకర్ణుడు ప్రతిరోజూ మెలకువగా ఉంటే, అతని విపరీతమైన ఆకలికి సృష్టిలోని జీవరాశులన్నీ బలి అయ్యేవి. తెలియక జరిగిన ఈ పొరపాటు వరం, లోకానికి మంచే చేసింది.

