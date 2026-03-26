బెడ్ రూమ్‍లో ఈ 5 వస్తువులను పొరపాటున కూడా పెట్టకూడదు!

spiritual Mar 26 2026
Author: Kavitha G
బెడ్‌రూమ్‌లో ఉండకూడని వస్తువులు

వాస్తు ప్రకారం బెడ్‌రూమ్‌లో ఉంచే కొన్ని వస్తువులు లవ్ లైఫ్‌పై నెగిటివ్ ప్రభావం చూపుతాయి. ఆ వస్తువులు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

అద్దం వద్దు

భార్యాభర్తలు పడుకునే మంచానికి ఎదురుగా అద్దం ఉండకూడదు. ఇది పెద్ద వాస్తు దోషానికి కారణం కావచ్చు. ఈ దోషం వల్ల వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు రావచ్చు.

చీపురు పెట్టొద్దు

బెడ్‌రూమ్‌లో మంచం కింద పొరపాటున కూడా చీపురు పెట్టకూడదు. దీనివల్ల లవ్ లైఫ్‌లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

పూజగది వద్దు

వాస్తు ప్రకారం బెడ్‌రూమ్‌లో ఎప్పుడూ పూజగదిని ఏర్పాటు చేయకూడదు. బెడ్‌రూమ్‌లో పూజగది ఉంటే వారి జీవితంలో సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. 

దేవుడి పుస్తకాలు వద్దు

బెడ్‌రూమ్‌లో దేవుడి పుస్తకాలు కూడా పెట్టకూడదని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. దానివల్ల జీవితంలో నెగెటివిటీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

పనికిరాని వస్తువులు

బెడ్‌రూమ్‌లో ఆగిపోయిన గడియారాలు, పనికిరాని సామాన్లు ఉంచకూడదు. ఇలాంటివి నెగెటివిటీని వ్యాపింపజేస్తాయి.  

