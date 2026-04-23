ఇంట్లో 7 గుర్రాల చిత్రాన్ని ఉంచడం వల్ల జీవితంలో విజయం వరిస్తుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే దాని శుభ ఫలితాలు దక్కాలంటే, సరైన దిశలో పెట్టడం ముఖ్యం.
ఇంట్లో 7 గుర్రాల చిత్రం లేదా పెయింటింగ్ పెట్టడానికి లివింగ్ రూమ్ ఉత్తమమైన ప్రదేశం. కానీ, దీన్ని కిటికీ లేదా మెయిన్ డోర్ దగ్గర పెట్టకూడదు.
ఇంట్లో 7 గుర్రాల చిత్రాన్ని పెట్టడానికి దక్షిణ దిక్కు సరైనది. ఈ దిక్కు విజయాన్ని సూచిస్తుందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ పెయింటింగ్ను ఇంటికి ఉత్తర దిశలో కూడా పెట్టవచ్చు. ఉత్తర దిక్కు సంపద, శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది.
వాస్తు ప్రకారం, ఈ పెయింటింగ్ను తూర్పు దిక్కున కూడా పెట్టవచ్చు. కెరీర్లో వృద్ధి కోరుకునే వారికి ఈ దిక్కు సరైనది.
పడకగది, పూజ గది, స్టడీ రూమ్, వాష్రూమ్ లేదా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఈ పెయింటింగ్ను అస్సలు పెట్టకూడదు.
