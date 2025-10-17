Telugu

శుక్రవారం నాడు ఈ పనులు అస్సలు చేయకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?

spiritual Oct 17 2025
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
ఆర్థిక లావాదేవీలు

జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. శుక్రవారం నాడు పొరపాటున కూడా డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం చేయకూడదు. దానివల్ల చెడు జరుగుతుందని నమ్మకం.

Image credits: pinterest
వంట పాత్రలు

శుక్రవారం నాడు వంట పాత్రలు కొనకూడదు. కొంటే లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుందట. 

Image credits: pinterest
ఆస్తి సంబంధిత పనులు

శుక్రవారం రోజు ఆస్తికి సంబంధించిన పనులు చేయకూడదట. అలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: pinterest
చక్కెర ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం

శుక్రవారం నాడు చక్కెర ఇచ్చిపుచ్చుకోకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల శుక్ర గ్రహం బలహీనపడుతుందని నమ్మకం.

Image credits: pinterest
చిరిగిన లేదా మురికి బట్టలు

శుక్రవారం రోజు ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడంతోపాటు చిరిగిన లేదా మురికి బట్టలు వేసుకోకూడదు.

Image credits: pinterest

