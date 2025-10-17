శుక్రవారం నాడు ఈ పనులు అస్సలు చేయకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?

జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. శుక్రవారం నాడు పొరపాటున కూడా డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం చేయకూడదు. దానివల్ల చెడు జరుగుతుందని నమ్మకం.
శుక్రవారం నాడు వంట పాత్రలు కొనకూడదు. కొంటే లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుందట.
శుక్రవారం రోజు ఆస్తికి సంబంధించిన పనులు చేయకూడదట. అలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
శుక్రవారం నాడు చక్కెర ఇచ్చిపుచ్చుకోకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల శుక్ర గ్రహం బలహీనపడుతుందని నమ్మకం.
శుక్రవారం రోజు ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడంతోపాటు చిరిగిన లేదా మురికి బట్టలు వేసుకోకూడదు.
