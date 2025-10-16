Telugu

పూజగదిలో ఈ 5 వస్తువులు అస్సలు పెట్టొద్దు! ఎందుకో తెలుసా?

spiritual Oct 16 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
విరిగిన విగ్రహాలు

పూజగదిలో విరిగిన విగ్రహాలను ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. దేవుడి వేలు, కిరీటం, చేయి లేదా ఏదైనా భాగం కొద్దిగా విరిగినా.. దాన్ని వెంటనే తొలగించాలి.

Image credits: pinterest (AI modified)
పితృదేవతల ఫొటోలు

పూజగదిలో చాలామంది పితృదేవతల ఫొటోలు పెడుతుంటారు. కానీ అది ఇంటికి మంచిదికాదని పండితులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: pinterest (AI modified)
వాడిన పువ్వులు

పూజగదిలో పెట్టిన పువ్వులు, ఆకులు వాడిపోతే వెంటనే తీసేయాలి. అలాంటి పువ్వులు ప్రతికూల శక్తికి సంకేతం.

Image credits: Pinterest
ఇనుము లేదా ప్లాస్టిక్ పాత్రలు

పూజగదిలో రాగి, ఇత్తడి లేదా వెండి పాత్రలు వాడటం శుభప్రదం. ఇనుము లేదా ప్లాస్టిక్ పాత్రలు ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
చిరిగిన లేదా పాత ఫొటోలు

ఏదైనా దేవుడి ఫొటో చిరిగినా లేదా రంగు వెలిసినా దాన్ని పూజగదిలో ఉంచకూడదు. అలాంటి ఫొటోలు పూజ ప్రభావాన్ని తగ్గించి మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. 

Image credits: pinterest

