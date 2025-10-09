ఆచార్య చాణక్యుడు డబ్బుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని తన నీతి సూత్రాల్లో బోధించాడు.
ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి సూత్రాల్లో 3 రకాల స్త్రీల గురించి చెప్పాడు. వారికి డబ్బులు ఇవ్వకూడదట. ఎందుకో చూద్దాం.
ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం ఏ పని చేయని సోమరి స్త్రీ చేతికి డబ్బు ఇవ్వకూడదు. ఇస్తే అది ఎందుకు పనికిరాదు.
ధర్మం గురించి తెలియని స్త్రీలకు డబ్బు ఇవ్వకూడదు. వీరు ఆ డబ్బును అధర్మ కార్యాలకు ఉపయోగించవచ్చు.
చెడు స్వభావం ఉన్న స్త్రీకి కూడా డబ్బు ఇవ్వకూడదు. అలాంటి మహిళలు ఆ డబ్బును తప్పుడు పనులకు ఉపయోగించవచ్చు.
