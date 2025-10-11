Chanakya Niti: సమాజంలో మంచి వాళ్లను గుర్తించేదెలా?

జ్ఞానం ఉన్నవారు మంచి వ్యక్తులుగా గుర్తింపు పొందుతారు. ఇలాంటివారు ఏ విషయం అయినా నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు.
తమను తాము అన్ని విషయాల్లో అదుపులో ఉంచుకునే వ్యక్తి మంచివాడు. వీరి నిర్ణయాలలో స్పష్టత ఉంటుంది.
మంచి వ్యక్తులు క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతారు. జీవితంలో క్రమశిక్షణ ఉంటే లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.
నిజాయితీ ఉన్న వ్యక్తులు పరోపకారులుగా ఉంటారు. సమాజంలో గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
ఈ రెండు గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి సమాజంలో మంచివాడిగా గుర్తింపు పొందుతాడు.
సమయం విలువ తెలిసినవాడు ఎప్పుడూ విజయం సాధిస్తాడు. సరైన సమయానికి పని పూర్తి చేస్తాడు.
విజయానికి అడ్డదారి సరైన మార్గం కాదు. కఠోర శ్రమే విజయానికి రహస్యం. చాణక్యుడి ప్రకారం, వీరు మంచి వ్యక్తులు.
