ధన త్రయోదశి నాడు ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు చూడొచ్చు!

spiritual Oct 16 2025
ధనత్రయోదశి ఎప్పుడు?

ఈ సంవత్సరం ధనత్రయోదశిని ఈ నెల 18 న జరుపుకోనున్నారు. ఆ రోజున ఉప్పుతో కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే మంచి జరుగుతుందట. అవేంటో చూద్దాం.  

ఉప్పు కలిపిన నీటితో ఇల్లు తుడవడం

ధనత్రయోదశి నాడు ఉప్పు కలిపిన నీటితో ఇల్లు తుడిస్తే.. వాస్తు దోషాలు తొలగిపోయి ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయని నమ్మకం.

ఉప్పు కొనడం

ధనత్రయోదశి నాడు తప్పకుండా ఉప్పు కొనాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్మకం. 

ఉప్పును ఇచ్చిపుచ్చుకోవద్దు

జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం ధనత్రయోదశి నాడు ఉప్పును ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం మంచిదికాదు.

దానం చేయడం

ధనత్రయోదశి నాడు దానం చేస్తే చాలామంచిది. ఆర్థిక స్థోమతను బట్టి డబ్బు దానం చేయొచ్చు లేదా అన్నదానం చేయొచ్చు.

ఉప్పు నీటిని చల్లండి

ధనత్రయోదశి నాడు ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఉప్పు కలిపిన నీటిని చల్లితే.. కష్టాలు దూరమవుతాయని నమ్మకం.

