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కేవలం రూ.5 వేలలో కేదార్‌నాథ్ యాత్ర.. పూర్తి ప్లాన్ ఇదే!

spiritual Jul 25 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:x
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తెరిచివున్న కేదార్‌నాథ్ ఆలయం

ప్రస్తుతం కేదార్‌నాథ్ ఆలయం తెరిచివుంది… కాబట్టి ఆ కేధార నాథున్ని దర్శించుకునేందుకు ఇదే మంచి సమయం. మరి తక్కువ ఖర్చులో కేదార్ నాథ్ యాత్రను ఎలా పూర్తి చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ సమయంలో కేదార్‌నాథ్ యాత్ర

హైదరాబాద్ నుండి దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి… అక్కడి నుంచి కేదార్‌నాథ్ చేరుకోవాలి. డిల్లీ నుంచి కారు, బస్సు, రైలు, విమానం ద్వారా తక్కువ సమయంలో, తక్కువ ఖర్చుతో చేరుకోవచ్చు.

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రైలు ప్రయాణం బెస్ట్ ఆప్షన్

ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే రైలు ప్రయాణం ఉత్తమమైనదిగా చాలామంది భావిస్తారు. అందుకే ఢిల్లీ నుంచి కేదార్‌నాథ్ వెళ్లడానికి రైలు మార్గాన్ని ఎంచుకోండి.. చాలా రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

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అత్యంత చౌకైన కేదార్‌నాథ్ యాత్ర

సౌకర్యవంతంగా, చౌకగా కేదార్‌నాథ్ యాత్ర చేయాలనుకుంటే ముందుగా ఢిల్లీ నుంచి హరిద్వార్ లేదా రిషికేశ్ చేరుకోండి. ఇక్కడికి స్లీపర్ క్లాస్ రైలు టికెట్ ధర రూ.200 నుంచి రూ.250 వరకు ఉంటుంది.

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హరిద్వార్ నుంచి సోన్‌ప్రయాగ్‌కు బస్సులో..

హరిద్వార్ నుంచి ప్రభుత్వ బస్సులో సోన్‌ప్రయాగ్ వెళ్లాలి. దీనికి రూ.500 నుంచి రూ.600 ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇక్కడి నుండి గౌరీకుండ్‌కు రూ.50 ఛార్జ్ తో షేరింగ్ జీపులో వెళ్లొచ్చు.  

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రాత్రి బసకు రూ.600 మాత్రమే

గౌరీకుండ్ నుంచి కేదార్‌నాథ్ కు 18 కి.మీ దూరం నడవాల్సి ఉంటుంది. గౌరీకుండ్ లేదా కేదార్‌నాథ్‌లో టెంట్లు, GMVN టెంట్లు లేదా ధర్మశాలల్లో రాత్రి బస చేయొచ్చు. దీనికి రూ.600 ఖర్చవుతుంది.

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రూ.50కే కడుపు నిండా భోజనం

గౌరీకుండ్ లేదా కేదార్‌నాథ్ ధామ్‌లో నిర్వహించే భండారాల్లో ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు. లేదా ఇక్కడ చాలా దాబాలు ఉన్నాయి. ఇవి రూ.50 నుంచి రూ.100కే కడుపు నిండా భోజనం పెడతాయి.

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