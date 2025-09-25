పెళ్లి రోజు వర్షం పడితే మంచిదా కాదా..?

సాధారణంగా వర్షం వస్తే మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. అదే విధంగా పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడితే వధూవరులకు అదృష్టంగా భావిస్తారు.
వర్షం స్వచ్ఛత, ఆశీర్వాదం, ఐక్యత, శ్రేయస్సుకు ప్రతీక. అందుకే పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడటాన్ని మంచి శకునంగా భావిస్తారు.
పెళ్లి రోజు వర్షం పడితే వధూవరులు ఐక్యంగా, సంతోషంగా జీవించడానికి కావలసిన సంపూర్ణ సంపదను పొందుతారని చెబుతారు.
పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడి ఆగిపోతే, అది ఒక కొత్త ప్రారంభానికి సంకేతం. దీనివల్ల వధూవరులు తమ జీవితంలో స్పష్టమైన మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు.
పెళ్లి రోజు వర్షం పడితే వధూవరులు తమ జీవితంలో అద్భుతమైన ఎదుగుదలను చూస్తారని చెబుతారు.
పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడటం మంచి సంకేతంగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఇకపై శుభకార్యాల సమయంలో వర్షం పడితే చింతించకండి.
