ఉదయం లేవగానే ఈ పనులు చేస్తే డబ్బుకు ఏ లోటూ ఉండదు

చాలా మంది ఉదయం లేవగానే అద్దం చూసుకుంటుంటారు. కానీ ఉదయం నిద్రలేవగానే అద్దం చూసుకోవడం అపశకునంగా భావిస్తారు. కాబట్టి చూడకూడదు.
పండితుల ప్రకారం.. ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే పూజగదిలోని దేవుళ్లను చూడటం మంచిది. అలాగే స్నానం చేయకుండా తినకూడదంటారు.
స్నానం చేయకుండా తింటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అలాగే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా ఉండదు.
నిద్రలేచిన వెంటనే నెగిటీవ్ మాటలు మాట్లాడకుండా దేవుని నామాన్ని స్మరిస్తే ఇంట్లో పాజిటీవ్ ఎనర్జీ వస్తుంది.
అనుకున్న పనులు జరగాలంటే ఉదయం లేవగానే స్నానం చేసి నుదిటిన కుంకుమ, విభూది, గంధం పెట్టుకోవాలంటారు.
సకల సౌభాగ్యాలు కలగాలంటే ఉదయం లేవగానే తులసి మొక్కకు నీళ్లు పోయాలంటారు.
ఉదయం లేవగానే అరచేతులను చూడటం మంచిదంటారు. ఎందుకంటే అరచేతిలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని నమ్ముతారు. మీరు ఉదయం లేవగానే అరచేతిని చూస్తే ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది.
