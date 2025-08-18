మనం చేసే పనిని నిజాయితీగా చేయాలి. ఫలితంపై ఆందోళన లేకుండా కర్తవ్యాన్ని చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. “కర్మణ్యేవాధికారస్తే, మా ఫలేషు కదాచన” అనే బోధ దీనికి ఆధారం.
సుఖం – దుఃఖం, లాభం – నష్టం, విజయం – ఓటమి అన్నిటినీ సమంగా చూడాలి. ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా మనసు స్థిరంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా ఆత్మశాంతి లభిస్తుంది.
పని చేసినా దానిని భగవంతునికి సమర్పించాలి. ఆత్మార్పణ భావం ఉన్నప్పుడు మనసులో భయం, ఒత్తిడి తగ్గిపోతాయి.
అధిక కోరికలు, ఆశలు మనసులో కలత తెస్తాయి. గీతలో చెప్పినట్లు ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినవారే నిజమైన యోగులు.
నిత్యం ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనస్సు కేంద్రీకృతమై ప్రశాంతత వస్తుంది. యోగం ద్వారా శరీరం, మనసు, ఆత్మ మధ్య సంతులనం ఏర్పడుతుంది.
ఇతరుల ధర్మాన్ని అనుకరించకుండా, మన స్వకర్తవ్యాన్ని నిజాయితీగా చేయాలి. ఇది జీవన సంతృప్తి, శాంతికి కారణం అవుతుంది.
అధిక ఆస్తులు, కోరికలు మనసులో ఆందోళన పెంచుతాయి. సరళమైన జీవనం, పరిమిత అవసరాలు మనసుకు నిశ్చింత ఇస్తాయి.
