వినాయక చవితి: గణేశుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు ఇవే

spiritual Aug 25 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?

ఆగస్టు 27, బుధవారం గణేష్ చతుర్థి. ఈ రోజు భగవాన్ శ్రీ గణేష్ కి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. గణపయ్యకు అత్యంత ఇష్టమైన ఐదు నైవేధ్యాలు ఇవే..

Image credits: Getty
మోదకం

ధర్మ గ్రంథాల ప్రకారం,  గణేషుడికి మోదకం అంటే చాలా ఇష్టం. మోదకం నైవేద్యంగా సమర్పించిన వారి కోరికలను గణపయ్య తీరుస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు.

Image credits: Getty
గణపయ్యకు ఇష్టమైన లడ్డు

వినాయకుడి ఏ ఫోటో, విగ్రహం చూసినా ఆయన చేతిలో లడ్డూ ఉంటుంది. ఆయనకు నచ్చిన నైవేధ్యం ఇది.  శుద్ధమైన నెయ్యితో చేసిన బూందీ లడ్డూ అయితే మంచిది.

Image credits: Getty
అరటి పండు..

ఏ పండు అయినా గణపతికి నైవేద్యంగా పెట్టవచ్చు, కానీ అరటిపండు ఆయనకి చాలా ఇష్టం. గణేష్ ఉత్సవాలలో గజాననుడికి అరటిపండు నైవేద్యం పెట్టాలి.
Image credits: Getty
గణపతికి ఇష్టమైన నైవేద్యం?

గణపతికి మాలపువ నైవేద్యంగా పెడతారు. మాలపువ ప్రత్యేక సందర్భాలలో తయారుచేసే, తినే భారతీయ వంటకం. 

Image credits: Getty
పాయసం

గణపతికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలలో పాయసం కూడా ఒకటి. బియ్యం లేదా సగ్గుబియ్యం పాయసం పెట్టవచ్చు. పాయసంలో కొంచెం కుంకుమపువ్వు కలిపితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
Image credits: Getty

