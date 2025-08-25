వినాయక చవితి: గణేశుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు ఇవే

ఆగస్టు 27, బుధవారం గణేష్ చతుర్థి. ఈ రోజు భగవాన్ శ్రీ గణేష్ కి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. గణపయ్యకు అత్యంత ఇష్టమైన ఐదు నైవేధ్యాలు ఇవే..
ధర్మ గ్రంథాల ప్రకారం, గణేషుడికి మోదకం అంటే చాలా ఇష్టం. మోదకం నైవేద్యంగా సమర్పించిన వారి కోరికలను గణపయ్య తీరుస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు.
వినాయకుడి ఏ ఫోటో, విగ్రహం చూసినా ఆయన చేతిలో లడ్డూ ఉంటుంది. ఆయనకు నచ్చిన నైవేధ్యం ఇది. శుద్ధమైన నెయ్యితో చేసిన బూందీ లడ్డూ అయితే మంచిది.
గణపతికి మాలపువ నైవేద్యంగా పెడతారు. మాలపువ ప్రత్యేక సందర్భాలలో తయారుచేసే, తినే భారతీయ వంటకం.
