శ్రీ కృష్ణుడి జననం గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?

spiritual Aug 13 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Our own
దైవ సంకల్పం

దేవకి, వసుదేవులకు శ్రీ కృష్ణుడు జన్మించాడు. ఈయనది విష్ణువు అవతారం.

Image credits: Getty
మధ్యరాత్రి జననం

మీకు తెలుసా? శ్రీ కృష్ణుడు అర్ధరాత్రి పుట్టాడు. ఈయన జన్మ చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి విజయానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు.

Image credits: Getty
జైలులో తల్లిదండ్రులు

కంసుడు శ్రీ కృష్ణుడి తల్లిదండ్రులైన దేవకి, వసుదేవులను జైలులో పెట్టాడు. 

Image credits: pinterest
అద్భుత తప్పించుకోవడం

వసుదేవుడు కృష్ణుడు జన్మించిన తర్వాత యమునా నది మీదుగా తీసుకెళ్లాడు. దీంతో  అది విడిపోయి వారిని గోకులంలోకి సురక్షితంగా తప్పించుకోవడానికి వీలు కల్పించింది.

Image credits: pinterest
జైలు గదిలో జననం

మీకు తెలుసా? శ్రీ కృష్ణుడు జైలు గదిలోనే జన్మించాడు. అంటే ఇది పుట్టుక, చావుల చక్రం నుంచి మానవాళిని విడిపించే ఆయన లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది.

Image credits: iSTOCK
అష్టమి రోహిణి

శ్రీ కృష్ణుడి జన్మాష్టమిని ప్రతి ఏడాది భాద్రపద మాసంలోని కృష్ణపక్షంలోని అష్టమి రోహిణి నాడు జరుపుకుంటారు. ఇది ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్‌లో వస్తుంది.

Image credits: iSTOCK

