దేవకి, వసుదేవులకు శ్రీ కృష్ణుడు జన్మించాడు. ఈయనది విష్ణువు అవతారం.
మీకు తెలుసా? శ్రీ కృష్ణుడు అర్ధరాత్రి పుట్టాడు. ఈయన జన్మ చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి విజయానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు.
కంసుడు శ్రీ కృష్ణుడి తల్లిదండ్రులైన దేవకి, వసుదేవులను జైలులో పెట్టాడు.
వసుదేవుడు కృష్ణుడు జన్మించిన తర్వాత యమునా నది మీదుగా తీసుకెళ్లాడు. దీంతో అది విడిపోయి వారిని గోకులంలోకి సురక్షితంగా తప్పించుకోవడానికి వీలు కల్పించింది.
మీకు తెలుసా? శ్రీ కృష్ణుడు జైలు గదిలోనే జన్మించాడు. అంటే ఇది పుట్టుక, చావుల చక్రం నుంచి మానవాళిని విడిపించే ఆయన లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది.
శ్రీ కృష్ణుడి జన్మాష్టమిని ప్రతి ఏడాది భాద్రపద మాసంలోని కృష్ణపక్షంలోని అష్టమి రోహిణి నాడు జరుపుకుంటారు. ఇది ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్లో వస్తుంది.
