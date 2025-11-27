Telugu

పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తి పెరగాలా? ఈ ఫుడ్స్ అందిస్తే చాలు

pregnancy-parenting Nov 27 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కోడి గుడ్డు

కోడి గుడ్డులో కోలిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది.  ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

బెర్రీ పండ్లు

బెర్రీ పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి మేథోవికాసానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. విటమిన్ ఎ, బిలతో పాటు బీటా కెరోటిన్, ఫోలేట్ సరైన మెదడు అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి.

చేపలు

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా చేపలు తినాలని నిపుణులు అంటున్నారు. మత్తి, అజాలా, సాల్మన్ వంటివి ఆహారంలో చేర్చండి.

ఓట్స్

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఓట్స్ పిల్లల కడుపు నింపడమే కాకుండా, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో కూడా సహాయపడతాయి.

అవకాడో

ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫోలేట్ ఉన్న అవకాడో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

