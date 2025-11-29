Telugu

పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్ డి ఆహారాలు

Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
గుడ్డు

గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్ డి సహజంగా ఉంటుంది. పిల్లల అల్పాహారంలో గుడ్లను చేర్చండి.

సాల్మన్

సాల్మన్, మాకేరెల్, ట్యూనా వంటివి కొవ్వు చేపలు. వీటిలో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. 

ధాన్యాలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి అవసరమైన విటమిన్ డి, ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు ధాన్యాలలో ఉంటాయి.

చీజ్

స్విస్, మొజారెల్లా, చెడ్డార్ వంటి చీజ్ రకాల్లో విటమిన్ డి ఉంటుంది. పిల్లలకు స్నాక్స్‌లో కలిపి ఇవ్వొచ్చు.

ఆరెంజ్

పిల్లలకు ఆరెంజ్ చాలా మంచి ఆహారం. ఆరెంజ్‌లో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది.

పాలు

పిల్లలకు పాలు సంపూర్ణ ఆహారంగా పరిగణిస్తారు. ఇందులో విటమిన్ డి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి.

