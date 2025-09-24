పిల్లలకు గిలిగింతలు పెడితే ఏమౌతుందో తెలుసా?

పిల్లలు నవ్వాలని చాలా మంది గిలిగింతలు పెడుతుంటారు. కానీ ఇలా అస్సలు చేయకూడదు. దీనివల్ల చాలా సమస్యలు వస్తాయి. అవేంటంటే?
చైల్డ్ స్పెషలిస్ట్ ప్రకారం.. పిల్లలకు గిలిగింతలు పెట్టినప్పుడు వారు గట్టిగా నవ్వుతుంటారు. కానీ ఈ నవ్వు ఒక సహజ ప్రతిచర్య మాత్రమే. అంటే మీ పిల్లలు నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నారని కాదు.
గిలిగింతల వల్ల పిల్లల శ్వాస కొన్ని సెంకడ్స్ పాటు ఆగిపోతుంది. దీంతో పిల్లల కండరాలు బిగుసుకుపోతాయి. అలాగే శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోలేదు.
పిల్లలు గిలిగింతల వల్ల నవ్వడం వల్ల వారి గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరుగుతుంది. ఇది చిన్న పిల్లలకు చాలా డేంజర్.
గిలిగింతలు పెట్టడం వల్ల పిల్లల శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్ పెరిగి వారు అసౌకర్యంగా ఉంటారు.
గిలిగింతల వల్ల వచ్చిన సమస్యలను పిల్లలు తమ మాటల్లో చెప్పలేరు. వారు పైకి నవ్వుతున్నా లోపల వారి శరీరం ఒత్తిడికి, ఆందోళనకు గురికావొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
