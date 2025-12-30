Telugu

మీ చిన్నారుల కోసం అందమైన, అర్థవంతమైన పేర్లు.. ఇవిగో!

అబ్బాయిల పేర్లు

అయాన్ (Ayaan)- దేవుడి బహుమతి

నోవా (Nova)- కొత్త ప్రారంభం

జియోన్ (Zion)- ఆధ్యాత్మిక శక్తి

లియో (Leo) -సింహంలా బలమైన, ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న

ఆరియా (Aria)-సంగీతం, స్వరం 

అబ్బాయిల కోసం అందమైన పేర్లు

రాయన్ (Rayan)-స్వర్గ ద్వారం

ఆరవ్ (Aarav)-ప్రశాంతమైన

మిలో (Milo)-ప్రియమైన, దయగల

జివ్ (Ziv)-జీవితం లేదా శక్తి

థియో (Theo)-దేవుడి బహుమతి

అబ్బాయిల కోసం స్టైలిష్ పేర్లు

అరిన్ (Arin)- శక్తి, పర్వతంలా బలమైన

ఎజ్రా (Ezra) –రక్షణ ఇచ్చేవాడు

రే (Rey)-రాజు

ఇషాన్ (ishaan)- శివుని పేరు

లియామ్ (Liam)-దృఢ నిశ్చయం ఉన్నవాడు

అమ్మాయిల పేర్లు

కియారా (Kiara)- కాంతి, స్పష్టత

మీరా (Mira)- అద్భుతం, చమత్కారం

ఎలెనా (Elena)- కాంతితో నిండిన

అనయ(Anaya)- జాగ్రత్త తీసుకునేది

సియా (Sia)- విజయం, సంగీతం

అమ్మాయిల కోసం ఆధునిక పేర్లు

జోయి (Zoe)- జీవితం

అవా (Ava)- జీవితం, పక్షి

నైలా (Nyla) -విజేత

మిలా (Mila)- ప్రేమ, సున్నితత్వం

లూనా (Luna)- చంద్రుని అందం

అమ్మాయిల కోసం శక్తివంతమైన పేర్లు

ఇసాబెల్లా (Isabella)-దేవునికి అంకితం

ఆర్య (Arya)- శక్తివంతమైన పాత్ర

జారా (Zara)- మెరుపు, అందం

కై (Kai)-సముద్రం, జీవితానికి ప్రతీక

Image credits: freepik

