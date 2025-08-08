పిల్లల బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ లా పనిచేయాలంటే పెట్టాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

గుడ్లను పిల్లలకు తప్పనిసరిగా పెట్టాలి. పోషకాలతో నిండిన గుడ్లు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
పాలల్లో ప్రోటీన్, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లలకు శక్తినిస్తాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
ఓట్స్ లో జింక్, మినరల్స్, ఇతర విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మెదడు అభివృద్ధికి సహాయపడే ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటివి ఆకుకూరల్లో పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పండ్లు, కూరగాయలు పిల్లలకు శక్తినిస్తాయి. వీటిలో ఫైబర్, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ప్రోటీన్లు పిల్లల పెరుగుదలకు, కండరాల అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి.
