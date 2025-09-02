పిల్లలు చాలా విషయాల్లో మారాం చేస్తుంటారు. స్కూలుకు వెళ్లనని, హోం వర్క్ చేయనని పిల్లలు మారాం చేయడం కామన్. ఇలాంటప్పుడు కోపిగించుకోకుండా ప్రేమగా చెప్పండి. మాట వింటారు.
చెప్పుకోరు కానీ స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు కూడా సమస్యలుంటాయి. అవి ఎలాంటివైనా కావొచ్చు. కాబట్టి వారిని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని అడగండి.
చాలా మంది తల్లిదండ్రులు బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల పిల్లలతో సరిగ్గా మాట్లాడరు. దీనివల్ల మీ పిల్లల లక్ష్యాల గురించి మీకు ఏం తెలియదు. కాబట్టి మీ పిల్లలతో రోజూ ఖచ్చితంగా మాట్లాడండి.
మీ పిల్లలు ఏ చిన్న మంచి పని చేసినా ప్రోత్సహించడం నేర్చుకోండి. ముఖ్యంగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నా, మంచిగా ప్రవర్తించినా బహుమతులు ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయండి.
పిల్లలతో స్నేహితులుగా ప్రవర్తిస్తే వారు మీకెన్నో విషయాలు చెప్తారు. ఇందుకోసం మీరు వారితో ఆడుకోవడం, బొమ్మలు గీయడం చేయొచ్చు. .
మీకు తెలుసా? మీ పిల్లలతో మీరు కొంతసమయాన్ని గడిపితే ఖచ్చితంగా వారి ఇష్ట ఇష్టాలను తెలుసుకోగలుగుతారు.
పిల్లలకు క్రమశిక్షణ ఖచ్చితంగా నేర్పాలి. ఇందుకోసం వారిని తిడుతూ, కొడితే మాత్రం వారికి మీరంటే ఇష్టం లేకుండా అవుతుంది. అలాగే మీరంటే ద్వేషం, కోపం కలుగుతాయి.
పిల్లల బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ లా పనిచేయాలంటే పెట్టాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!
పిల్లలు మానసికంగా దృఢంగా పెరగాలా? పేరెంట్స్ ఏం చేయాలో తెలుసా?
మీరు పాజిటివ్ పేరెంట్సేనా..? ఇవి ఫాలో అవుతున్నారా?
Parenting Tips: పిల్లలు కూరగాయలను ఇష్టంగా తినాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?