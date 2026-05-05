Jason Sanjay : విజయ్ కొడుకు ఏం చదివాడు, ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు..?

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ విజయం తర్వాత ఆయన వ్యక్తిగత వివరాలు తెలసుకునేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కొడుకు జేసన్ సంజయ్ పేరు మారుమోగిపోతోంది.
జేసన్ సంజయ్ దళపతి విజయ్ కొడుకు. అతను 2000 సంవత్సరంలో జన్మించాడు. అతని వయసు 26 ఏళ్లు.
జేసన్ సంజయ్ తన తండ్రిలా నటనలో కాకుండా, ఫిల్మ్ మేకింగ్, డైరెక్షన్లో తన కెరీర్ను నిర్మించుకుంటున్నారు. చిన్నప్పుడు 2009లో వచ్చిన 'వేట్టైకారన్' సినిమాలో ఓ చిన్న పాత్రలో నటించాడు.
జేసన్ సంజయ్ తన ప్రాథమిక విద్యను చెన్నైలోని అమెరికన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత కెనడా, లండన్లలో ఫిల్మ్ మేకింగ్, డైరెక్షన్ కోర్సులు చేశారు.
జేసన్ సంజయ్ తన స్టూడెంట్ లైఫ్లో కూడా చాలా ప్రయోగాత్మక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశారు. 2023లో వచ్చిన "పుల్ ది ట్రిగ్గర్" అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ బాగా పాపులర్ అయ్యింది.
