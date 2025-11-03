Telugu

భారత్ వద్ద ఎన్ని అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి?

అమెరికా

అమెరికాకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అణు వ్యవస్థ ఉంది. ఈ దేశం దగ్గర 5,177 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. 

Image credits: freepik
రష్యా

రష్యా దగ్గర అత్యధికంగా 5,459  అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. రష్యా అణుశక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా భావిస్తారు. 

Image credits: freepik
చైనా

చైనా అణ్వాయుధాలను వేగంగా పెంచుకుంటోంది. దాని వద్ద ప్రస్తుతం 600 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. 

Image credits: freepik
ఫ్రాన్స్

ఫ్రాన్స్ వద్ద 290 అణ్వాయుధాలు అధికంగా ఉన్నాయి. 

Image credits: freepik
యూకే

యూకే వద్ద 225 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆయుధాలు కేవలం చివరి రక్షణ కోసమేనని బ్రిటన్ చెబుతోంది.

Image credits: freepik
భారత్

భారత్ అణు కార్యక్రమం పూర్తిగా డిఫెన్సివ్. మన వద్ద మొత్తం 180 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.

Image credits: Getty
పాకిస్తాన్

పాకిస్తాన్ వద్ద 170 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. 

Image credits: freepik
ఇజ్రాయెల్

తమ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని ఇజ్రాయెల్ చెప్పలేదు… కానీ 90 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని అంచనా.

Image credits: freepik
ఉత్తర కొరియా

ఉత్తర కొరియా వద్ద 50 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.

Image credits: freepik

