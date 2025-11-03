భారత్ వద్ద ఎన్ని అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి?

అమెరికాకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అణు వ్యవస్థ ఉంది. ఈ దేశం దగ్గర 5,177 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.
రష్యా దగ్గర అత్యధికంగా 5,459 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. రష్యా అణుశక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా భావిస్తారు.
చైనా అణ్వాయుధాలను వేగంగా పెంచుకుంటోంది. దాని వద్ద ప్రస్తుతం 600 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.
ఫ్రాన్స్ వద్ద 290 అణ్వాయుధాలు అధికంగా ఉన్నాయి.
యూకే వద్ద 225 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆయుధాలు కేవలం చివరి రక్షణ కోసమేనని బ్రిటన్ చెబుతోంది.
భారత్ అణు కార్యక్రమం పూర్తిగా డిఫెన్సివ్. మన వద్ద మొత్తం 180 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.
పాకిస్తాన్ వద్ద 170 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.
తమ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని ఇజ్రాయెల్ చెప్పలేదు… కానీ 90 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని అంచనా.
ఉత్తర కొరియా వద్ద 50 అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి.
అయోధ్య దీపోత్సవంలో 26 లక్షలకు పైగా దీపాల వైభవం
F-35, Su-57 vs J-35A: శక్తివంతమైంది ఏది?
ప్రపంచంలోని టాప్ 10 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు
ఎవరీ శివాంగి సింగ్? రాఫెల్ యుద్దవిమానం నడిపే ఈమె జీతమెంత?