అయోధ్య దీపోత్సవంలో 26 లక్షలకు పైగా దీపాల వైభవం

national Oct 20 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Asianet News
అయోధ్యలో కొత్త చరిత్ర

రామనగరి అయోధ్యలో తొమ్మిదో దీపోత్సవం చరిత్రను సృష్టించింది. ఏకంగా 26 లక్షల 17 వేల దీపాలు వెలిగించి ప్రపంచ రికార్డు సాధించింది.

Image credits: Asianet News
వెలిగిపోయిన అయోధ్య

దీపాలతో నిండిన అయోధ్యను కనులారా చూస్తే ఆ అందాన్ని వర్ణించడం చాలా కష్టం.  ప్రతి ఘాట్, వీధి, ఆలయం దీపాల వెలుగుతో నిండిపోయింది.

Image credits: Asianet News
వేదపండితుల హారతి

సరయూ నదీ తీరంలో 2,128 మంది వేద పండితులు, అర్చకులు, సాధకులు ఒకేసారి హారతి ఇచ్చారు. 

Image credits: Asianet News
గిన్నిస్ బుక్‌లో

ఒకేచోట ఇన్ని దీపాలు వెలిగించడంతో గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు దీన్ని రికార్డుగా గుర్తించారు.

Image credits: Asianet News
సంప్రదాయం, సంస్కృతి సంగమం

రామ మందిర నిర్మాణం తర్వాత రెండో దీపోత్సవంలో ఆధ్యాత్మికత, సంప్రదాయం, సంస్కృతి అద్భుత కలయిక కనిపించింది. విదేశీ కళాకారులు కూడా ప్రదర్శన ఇచ్చారు.

Image credits: Asianet News
దీపోత్సవ వైభవం

2017లో 1.71 లక్షలతో మొదలైన దీపోత్సవం, ప్రతి ఏటా పెరుగుతూ వచ్చింది. 2025లో 26 లక్షల దీపాలతో మళ్లీ కొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

Image credits: Asianet News
బంధం బలోపేతం

యోగి గోరఖ్‌పీఠం, అయోధ్య మధ్య ఉన్న గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక బంధాన్ని మళ్లీ సాకారం చేశారు. దీపోత్సవం యోగిని ప్రజల హృదయాల్లో మళ్లీ నిలిపింది.

Image credits: Asianet News
దీపోత్సవం ఎంతో అందం

దీపోత్సవం 2025 కనుల నిండుగా ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. అయోధ్య వెలుగుల నగరంగా మారిపోయింది.

Image credits: Asianet News

