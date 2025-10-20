అయోధ్య దీపోత్సవంలో 26 లక్షలకు పైగా దీపాల వైభవం

రామనగరి అయోధ్యలో తొమ్మిదో దీపోత్సవం చరిత్రను సృష్టించింది. ఏకంగా 26 లక్షల 17 వేల దీపాలు వెలిగించి ప్రపంచ రికార్డు సాధించింది.
దీపాలతో నిండిన అయోధ్యను కనులారా చూస్తే ఆ అందాన్ని వర్ణించడం చాలా కష్టం. ప్రతి ఘాట్, వీధి, ఆలయం దీపాల వెలుగుతో నిండిపోయింది.
సరయూ నదీ తీరంలో 2,128 మంది వేద పండితులు, అర్చకులు, సాధకులు ఒకేసారి హారతి ఇచ్చారు.
ఒకేచోట ఇన్ని దీపాలు వెలిగించడంతో గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు దీన్ని రికార్డుగా గుర్తించారు.
రామ మందిర నిర్మాణం తర్వాత రెండో దీపోత్సవంలో ఆధ్యాత్మికత, సంప్రదాయం, సంస్కృతి అద్భుత కలయిక కనిపించింది. విదేశీ కళాకారులు కూడా ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
2017లో 1.71 లక్షలతో మొదలైన దీపోత్సవం, ప్రతి ఏటా పెరుగుతూ వచ్చింది. 2025లో 26 లక్షల దీపాలతో మళ్లీ కొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
యోగి గోరఖ్పీఠం, అయోధ్య మధ్య ఉన్న గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక బంధాన్ని మళ్లీ సాకారం చేశారు. దీపోత్సవం యోగిని ప్రజల హృదయాల్లో మళ్లీ నిలిపింది.
దీపోత్సవం 2025 కనుల నిండుగా ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. అయోధ్య వెలుగుల నగరంగా మారిపోయింది.
