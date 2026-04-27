కన్నడ గడ్డపై కన్నడిగులదే ఆధిపత్యం. రాష్ట్రంలో ఏ మూలకు వెళ్లినా కన్నడ మాట్లాడేవాళ్లే ఎక్కువగా ఉంటారు. కానీ కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రం పరిస్థితి దీనికి భిన్నం.
అవును, కర్ణాటకలోని ఈ ఐదు జిల్లాల్లో కన్నడ మాట్లాడే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ. ఆ జిల్లాలేంటి? అక్కడ కన్నడ మాట్లాడేవారు ఎందుకు తక్కువగా ఉన్నారో చూద్దాం.
కన్నడ తక్కువగా మాట్లాడే టాప్ 5 జిల్లాల్లో దక్షిణ కన్నడ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ప్రజలు తుళు, కొంకణి, బ్యారీ, మలయాళం భాషలు మాట్లాడతారు.
ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో కొడగు ఉంది. కొడగులో ప్రజలు ఎక్కువగా కొడవ భాష మాట్లాడతారు. దీనితో పాటు మలయాళం, తుళు మాట్లాడేవారు కూడా ఇక్కడ ఎక్కువే.
తీరప్రాంత జిల్లా అయిన ఉడిపి ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఉడిపిలో ప్రజలు ఎక్కువగా తుళు భాషనే మాట్లాడతారు. అలాగే కుందాపురంలో కుంద కన్నడ మాట్లాడతారు.
కన్నడ తక్కువగా మాట్లాడే జిల్లాల జాబితాలో బెంగళూరు అర్బన్ 4వ స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ కన్నడిగులు మినహా ఇతర భాషలు మాట్లాడే వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఇక ఐదో స్థానంలో కోలార్ ఉంది. ఇది తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ తెలుగు, తమిళం మాట్లాడే వారి సంఖ్య ఎక్కువ. కన్నడ మాట్లాడేవారు తక్కువ.
