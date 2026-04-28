ఇండియాలో ఏ ఆవు ఎక్కువ పాలు ఇస్తుందో తెలుసా..?

national Apr 28 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:AI Meta
పాడి పరిశ్రమలో మంచి లాభాలు..

పాడి పరిశ్రమ రైతులకు మంచి ఆర్థిక భరోసా ఇస్తుంది. ఇందుకోసం సరైన, మంచి జాతి పశువులను పెంచడం చాలా ముఖ్యం.

మంచి పోషణతోనే పాల దిగుబడి..

ప్రతి జాతి ఆవుకు దాని సొంత ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఆవులకు అందించే పోషణ, సంరక్షణపై కూడా పాల దిగుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది.

గిర్ ఆవులే టాప్

గుజరాత్‌కు చెందిన గిర్ జాతి ఆవులు అత్యధికంగా పాలు ఇస్తుంటాయి. ఒక గిర్ ఆవు రోజుకు 12 నుంచి 20 లీటర్ల వరకు పాలు ఇస్తుంది.

ఉత్తమ ఎంపిక

గిర్ ఆవులకు మంచి పోషణ అందిస్తే పాల దిగుబడి మరింత పెరుగుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. పాడి పరిశ్రమకు గిర్ ఆవు ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.

