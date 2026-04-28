పాడి పరిశ్రమ రైతులకు మంచి ఆర్థిక భరోసా ఇస్తుంది. ఇందుకోసం సరైన, మంచి జాతి పశువులను పెంచడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రతి జాతి ఆవుకు దాని సొంత ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఆవులకు అందించే పోషణ, సంరక్షణపై కూడా పాల దిగుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది.
గుజరాత్కు చెందిన గిర్ జాతి ఆవులు అత్యధికంగా పాలు ఇస్తుంటాయి. ఒక గిర్ ఆవు రోజుకు 12 నుంచి 20 లీటర్ల వరకు పాలు ఇస్తుంది.
గిర్ ఆవులకు మంచి పోషణ అందిస్తే పాల దిగుబడి మరింత పెరుగుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు. పాడి పరిశ్రమకు గిర్ ఆవు ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.
