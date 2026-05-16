బంగారం కొనడం అనేది భారత ప్రజల సంస్కృతిలో భాగమయ్యింది. ప్రపంచంలోనే బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే దేశం మనదే.
దేశంలో బంగారాన్ని అత్యధికంగా వాడేది దక్షిణ భారతదేశంలోనే. ఇక్కడి ప్రజలు ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని కొనేందుకు ఇష్టపడతారు.
దేశంలో అత్యధిక బంగారం కొనుగోలుచేసే రాష్ట్రాల్లో కేరళ టాప్లో ఉంది. దేశం మొత్తం బంగారం కొనుగోళ్లలో కేరళ వాటానే దాదాపు 20% ఉంటుంది.
కేరళలో బంగారం కొనుగోళ్లు ఎక్కువగా ఉండటానికి ఓ కారణం చెబుతారు. కొచ్చి ఓడరేవు నుంచి బంగారం దిగుమతులు, ఎగుమతులు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి.. ఈజీగా లభిస్తుండటంతో మళయాళీలు ఎక్కువగా కొంటారట.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు కూడా అతిపెద్ద గోల్డ్ మార్కెట్లుగా ఎదుగుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా బంగారం కొనేవారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
