Telugu

ఇండియాలో బంగారం ఎక్కువగా కొనేది ఎవరు..? తెలిస్తే షాక్..!

national May 16 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:pinterest
Telugu

బంగారం కొనుగోలులో ఇండియా టాప్

బంగారం కొనడం అనేది భారత ప్రజల సంస్కృతిలో భాగమయ్యింది. ప్రపంచంలోనే బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే దేశం మనదే.

Image credits: Pinterest
Telugu

బంగారం వినియోగంలో సౌత్ ఇండియా టాప్

దేశంలో బంగారాన్ని అత్యధికంగా వాడేది దక్షిణ భారతదేశంలోనే. ఇక్కడి ప్రజలు ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని కొనేందుకు ఇష్టపడతారు.

Image credits: Pinterest
Telugu

అత్యధికంగా బంగారం కొనేది ఈ రాష్ట్రమే..

దేశంలో అత్యధిక బంగారం కొనుగోలుచేసే రాష్ట్రాల్లో కేరళ టాప్‌లో ఉంది. దేశం మొత్తం బంగారం కొనుగోళ్లలో కేరళ వాటానే దాదాపు 20% ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

మళయాళీలే ఎందుకంతలా కొంటారు..?

కేరళలో బంగారం కొనుగోళ్లు ఎక్కువగా ఉండటానికి ఓ కారణం చెబుతారు. కొచ్చి ఓడరేవు నుంచి బంగారం దిగుమతులు, ఎగుమతులు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి.. ఈజీగా లభిస్తుండటంతో మళయాళీలు ఎక్కువగా కొంటారట. 

Image credits: Pinterest
Telugu

తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ భారీ మార్కెట్

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు కూడా అతిపెద్ద గోల్డ్ మార్కెట్లుగా ఎదుగుతున్నాయి.  ఇక్కడ కూడా బంగారం కొనేవారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది.

Image credits: Pinterest

Petrol Price : నిజంగానే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయా..?

Jason Sanjay : విజయ్ కొడుకు ఏం చదివాడు, ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు..?

ఇండియాలో ఏ ఆవు ఎక్కువ పాలు ఇస్తుంది..? రోజుకు ఎన్ని లీటర్లో తెలుసా?

ఇదేందయ్యా ఇదీ.. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో కన్నడ మాట్లాడేవారు తక్కువా..!