Telugu

జిగ్ జాగ్ బంగారు ఉంగరాలు.. ఎంతందమో

life Apr 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
జిగ్-జాగ్ ప్రత్యేకత

జిగ్ జాగ్ రింగ్స్ చూసేందుకు చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. అమ్మాయిల చేతికి 

Image credits: angara.com
స్టోన్ స్టడెడ్ జిగ్-జాగ్ రింగ్

ఆకుల ఆకారంలో స్టోన్ స్టడెడ్ డిజైన్ ఉన్న ఉంగరం ఇది. తక్కువ బంగారంతోనే ఇది తయారవుతుంది.

Image credits: chatgpt AI
గోల్డ్ జిగ్-జాగ్ రింగ్

పూర్తి జిగ్ జాగ్ రింగ్ ఇది. చూసేందుకు మోటుగా కనిపించినా వేలికి మాత్రం నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: flipkart
రోజ్ గోల్డ్ జిగ్- జాగ్ రింగ్

రోగ్ గోల్డ్ తయారైన ఈ రంగు ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందరికీ అందుబాటు ధరలోనే ఉంటుంది.

Image credits: palmonas.com
జిగ్-జాగ్ డైమండ్ రింగ్

చిన్న చిన్న వజ్రాలు పొదిగిన జిగ్ జాగ్ ఉంగరం. దీనిలో ఎన్నో వజ్రాలను పొదుగుతారు.

Image credits: tatacliq.com
డబుల్ లేయర్ జిగ్-జాగ్ రింగ్

మెరిసే తెల్ల స్టోన్లు నిండుగా ఉండే ఈ జిగ్ జాగ్ రింగ్ ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
మినిమల్ గోల్డ్ జిగ్-జాగ్ రింగ్

ఒకే వంపుతో వచ్చిన ఈ రింగ్ చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest

