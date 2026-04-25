ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్న హెయిర్ స్ప్రే..రోజ్ మెరీ వాటర్. రోజ్మెరీ ఆకులను నీటిలో మరిగించి, ఆ నీటిని తలపై స్ప్రే చేసుకుంటే జుట్టు అమాంతం పెరిగిపోతుంది.
మెంతుల పేస్ట్..మెంతులను రాత్రంతా నానబెట్టి, దాన్ని రుబ్బుకోవాలి. ఆ పేస్ట్ మాడుకు అప్లై చేసుకుంటే చుండ్రు పోతుంది. దాంతో పాటు జుట్టు కూడా మంచి సిల్కీ లుక్లో కనిపిస్తుంది.
అవిసె గింజలను నీటిలో మరిగించి ఈ జెల్ తయారు చేస్తారు. ఇది జుట్టుకు సహజమైన కండిషనర్లా పనిచేస్తుంది. జుట్టుకు మంచి షైనింగ్ ఇస్తుంది.
కొరియన్ బ్యూటీ సీక్రెట్లో బియ్యం కడిగిన నీరు ఒకటి. బియ్యం కడిగిన నీరు జుట్టును బలంగా చేస్తుంది. జుట్టు చివర్లు చిట్లడం, విరిగిపోవడం వంటి సమస్యలను ఇది నివారిస్తుంది.
జుట్టు తెల్లబడటాన్ని నివారించి, జుట్టుకు మంచి నలుపు రంగును అందించేందుకు ఈ ప్యాక్ ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు, పెరుగుతో చేసే ఈ ప్యాక్ ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఉల్లిపాయ రసం తలపై రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనివల్ల కొత్త జుట్టు మొలవడానికి సహాయపడుతుంది.
Vastu Tips: అదృష్టం కలిసిరావాలంటే ఇంట్లో నుంచి ఇవి తీసేయాల్సిందే!
Gold Earrings: 3 గ్రాముల్లో బంగారు చెవిపోగులు.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు!
Pimples Remove: ఇదొక్కటి వాడితే రాత్రికి రాత్రే మొటిమలు మాయం
Face Wash: ఏ స్కిన్ వారు ఎలాంటి ఫేస్ వాష్ వాడాలో తెలుసా?