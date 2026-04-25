ఈ ఒక్క హెయిర్ ప్యాక్‍తో జుట్టు మోకాళ్ల వరకూ పెరగడం గ్యారెంటీ

life Apr 25 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Asianet News
రోజ్‌మేరీ వాటర్

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్న హెయిర్ స్ప్రే..రోజ్ మెరీ వాటర్. రోజ్‌మెరీ ఆకులను నీటిలో మరిగించి, ఆ నీటిని తలపై స్ప్రే చేసుకుంటే జుట్టు అమాంతం పెరిగిపోతుంది.

మెంతుల జెల్

మెంతుల పేస్ట్..మెంతులను రాత్రంతా నానబెట్టి, దాన్ని రుబ్బుకోవాలి. ఆ పేస్ట్ మాడుకు అప్లై చేసుకుంటే చుండ్రు పోతుంది. దాంతో పాటు జుట్టు కూడా మంచి సిల్కీ లుక్‌లో కనిపిస్తుంది.

అవిసె గింజల జెల్

అవిసె గింజలను నీటిలో మరిగించి ఈ జెల్ తయారు చేస్తారు. ఇది జుట్టుకు సహజమైన కండిషనర్‌లా పనిచేస్తుంది. జుట్టుకు మంచి షైనింగ్ ఇస్తుంది.

రైస్ వాటర్ మాస్క్

కొరియన్ బ్యూటీ సీక్రెట్‍లో బియ్యం కడిగిన నీరు ఒకటి. బియ్యం కడిగిన నీరు జుట్టును బలంగా చేస్తుంది. జుట్టు చివర్లు చిట్లడం, విరిగిపోవడం వంటి సమస్యలను ఇది నివారిస్తుంది.

కరివేపాకు, పెరుగు ప్యాక్

జుట్టు తెల్లబడటాన్ని నివారించి, జుట్టుకు మంచి నలుపు రంగును అందించేందుకు ఈ ప్యాక్ ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు, పెరుగుతో చేసే ఈ ప్యాక్ ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.

ఉల్లి రసం ప్యాక్

ఉల్లిపాయ రసం తలపై రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనివల్ల కొత్త జుట్టు మొలవడానికి సహాయపడుతుంది.

