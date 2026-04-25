ఏసీ మీ చర్మాన్ని పాడుచేస్తోందా..? ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త

life Apr 25 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
చర్మం బాగా బిగుతుగా, పొడిగా మారడం..

ఏసీ గదిలో ఎక్కువసేపు ఉండటం వల్ల గాలి చర్మంలోని సహజ నూనెలను (Natural Oils) పీల్చేస్తుంది. దీనివల్ల చర్మం బాగా బిగుతుగా, పొడిగా అనిపిస్తుంది.

చర్మం సహజమైన మెరుపును కోల్పోవడం

చర్మానికి తగినంత తేమ అందనప్పుడు ముఖం కళ తప్పినట్లు కనిపిస్తుంది. చర్మం తన సహజమైన మెరుపును కోల్పోతుంది.

దురద, ఎర్రటి మచ్చలు రావడం

అతిగా చల్లదనం తగలడం వల్ల చర్మం సెన్సిటివ్‌గా మారుతుంది. దీనివల్ల దురద పెట్టడం, చర్మం కొద్దిగా పొట్టులా రాలడం వంటివి గమనించవచ్చు.
పెదవులు పదేపదే పొడిబారి పగలడం

శరీరంలోని ఇతర భాగాల కంటే ఏసీ గాలి పెదవుల్లోని తేమను వేగంగా పీల్చేస్తుంది. అందుకే పెదవులు ఎప్పుడూ పొడిబారి, పగిలినట్లు ఉంటాయి.
ముఖంపై సన్నటి గీతలు, ముడతలు కనిపించడం

తేమ తగ్గడంతో చర్మం తన ఎలాస్టిసిటీని (సాగే గుణం) కోల్పోతుంది. దీంతో ముఖంపై సన్నటి గీతలు, ముడతలు త్వరగా కనిపిస్తాయి.
ముఖంపై జిడ్డు ఎక్కువగా అనిపించడం

ఏసి గాలివల్ల పొడిబారడంతో చర్మం దానంతట అదే ఎక్కువగా నూనెను ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఏసీలో ఉన్నప్పటికీ ముఖం జిడ్డుగా అనిపిస్తుందంటే ఇది కూడా ఒక లక్షణమే.

